In der deutschen Oberschicht ist eine alte Sitte neu in Mode gekommen, man trifft sich wieder im Schutz des heimischen Wohnzimmers, zwecks Sinnsuche im globalen Wirrwarr.

Den Starnberger See und die schicken Villen hat man längst hinter sich gelassen, die Gegend wird immer abgeschiedener, die Straße verengt sich schließlich zum holprigen Feldweg. Links ein Holzgatter, rechts ein Stacheldrahtzaun, das Navi empfiehlt in stoischer Repetition: "Wenn möglich, bitte wenden." Es wird langsam dunkel.

Eine gefühlte Ewigkeit später Ankunft im oberbayerischen Weiler Holzmühle, im Chalet der Geigerin Rebekka Hartmann. Livrierte junge Männer servieren Aperitif und Häppchen, die meisten Gäste sind schon da. Der Vorstandsvorsitzende einer Hamburg-Münchener Privatbank; ein M&A-Anwalt, auch er eigens eingeflogen aus der Hansestadt; ein Münchener Mediziner, bekannt als Leibarzt russischer Oligarchen; ein Berliner Mittelständler, dessen Firma als Hidden Champion gilt; ein SPD-Grande, Mitglied der Frogs (Friends of Gerhard Schröder) aus Hannover; der Direktor eines Klassiksenders; ein Lobbyist und einige mehr.

Die wenigsten kennen einander, der Lobbyist hat alle zusammengebracht. Die Hausherrin spielt auf, der Mittelständler erzählt von seinem neuen Haus auf Sylt ("ist ja nicht einfach heutzutage, etwas Bezahlbares zu finden, selbst für mich nicht"), der Senderchef schwärmt von der Geigerin ("so ein Talent"), der Banker vom frisch geschlüpften Nachwuchs ("da weiß man wieder, um was es wirklich geht im Leben"). Als sich die Runde auflöst, gelobt man, sich bald wiederzusehen, es war ja so nett.

Kammermusik, Dinner und ein ausgewählter Kreis der Bourgeoisie - ausgerechnet im digitalen Zeitalter mit seinen futuristischen Szenarien von fliegenden Autos, Hyperloop-Kapseln und künstlicher Intelligenz wird ein fast ausgestorbenes Format wiederbelebt, das seine Hochzeit im revolutionär angehauchten Vormärz des 19. Jahrhunderts hatte: die Salongesellschaft.

Brisante Themen gibt es genug (Europa, die Flüchtlinge, den Populismus), namhafte Referenten auch. In unübersichtlichen Zeiten sucht man Orientierung, Gleichgesinnte, Austausch. Am liebsten daheim, soll ruhig jeder sehen, was man sich da Schönes geschaffen hat.

Von den jungen Wilden der Start-up-Szene bis zu den arrivierten Bossen von Corporate Germany, in München wie in Hamburg, Frankfurt, Köln oder Stuttgart, wo Anwalt Brun-Hagen Hennerkes die Mittelständler mit Denkstoff lockt - überall öffnen private Gastgeber neuerdings auch für Fremde wieder ihre Türen. Solange sie gesellschaftlich on top und offen für frische Impulse sind. Der intellektuelle Diskurs steht im Vordergrund, allzu offen übers Geschäft zu sprechen, ist tabu.

In Hamburg stellt die Reederstochter Carolin Döhle ihre 23-Zimmer-Residenz ihrem guten Freund, dem M&A-Anwalt Rüdiger Brock, zur Verfügung. Der lädt auf dickem Bütten in eines "der schönsten Anwesen Hamburgs".

Auch dabei: der Vorstandssprecher der Hamburger Privatbank Donner & Reuschel, Marcus Vitt. Wie schön, dass der Mitgründer des Geldhauses Conrad Hinrich Donner das Haus erbauen ließ.

Selbst die ganz großen Namen laden nach Hause zum Salon: die Brenninkmeijers, Oetkers, Flicks. In Bad Homburg sitzen 40, 50 Leute im Wohnzimmer von Kathrin und Stefan Quandt, BMW-Großaktionär und sehr, sehr reich. Ranga Yogeshwar, Physiker und Wissenschaftsjournalist, hält einen Vortrag zur Beziehung von "Computer und Mensch - wer programmiert wen?", danach wird diskutiert bis weit in die Nacht hinein. Bei Stulle, Süppchen und Wein, bloß kein Protz!

Und weil's so spannend war, wird das Ganze wiederholt. Diesmal mit Reinhard Hüttl, wissenschaftlicher Vorstand des Potsdamer Helmholtz-Zentrums, der gruselige Szenarien des Klimawandels entwirft. Was alle in ihrem Gefühl bestätigt, dass sich endlich etwas ändern muss.

Die Referenten sind ganz wichtig für einen gelungenen Abend. Dabei helfen Botschafterinnen wie Claudia Bousset, die als Geschäftsführerin des "Salonfestivals" schon "350 Salons mit rund 15.000 Gästen zur Aufführung gebracht" hat.

Im feinen Stadtteil Köln-Marienburg hat das Verlegerehepaar von Halem in seine Villa gebeten. Der Politikwissenschaftler Claus Leggewie spricht über die rechtsautoritäre Welle, die das Land überschwemme. Was tun dagegen? Weitere Salons gründen, debattieren, lautet sein Rat.

In München lädt Andreas Föller, Gründer der Personalberatung Comites, gemeinsam mit Partnerin Stephanie Schorp, bereits seit Jahren regelmäßig in die Räumlichkeiten seiner exquisiten Headhunterei. Zuletzt referierte ein befreundeter Dermatologe und Galerist über die Kapriolen am Kunstmarkt.

"Die Menschen auf der Topmanagementebene sind müde von großen Empfängen mit Lachshäppchen und Powerpoint-Schlachten", sagt Föller. "Entscheidungsträger bewegt man nur noch zu Veranstaltungen mit interessanten Kontakten auf Augenhöhe und Impulsen zur Selbstreflexion", ergänzt Schorp.

