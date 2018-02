Chancen und Risiken der Intrexon-Aktie Die DNA-Wette für die Börse

Zur Großbildansicht imago/Science Photo Library Der perfekte Apfel: Veränderung am Erbgut könnte es möglich machen

Die Gentechnikfirma Intrexon ist Börsen-Science-Fiction pur.

Wer zum ersten Mal von Intrexon hört, denkt unweigerlich an Frankenstein oder an das Paradies. Oder beides. Die Silicon-Valley-Biologen der kalifornischen Gentechnikfirma schneiden in ihren Laboren störende Sequenzen des Erbguts von Äpfeln oder Lachsen heraus, um sie perfekter zu machen. Wenn's gut geht, kommt dabei ein Apfel heraus (Arctic Apple), der keine braunen Flecken mehr bekommt, und ein Fisch (AquAdvantage Salmon), der sehr viel schneller viel mehr Gewicht auf die Waage bringt, als dies mit seiner natürlichen DNA möglich gewesen wäre.

Hendrik Leber

Ja, die Biologen spielen Schöpfung, verändern die Gene von Pflanzen und Tieren. Ist das nun gut oder schlecht?

Die Frage kann ich nur als Investor beantworten. Und da gilt für mich: Eine Firma ist gut, wenn sie das Leben ihrer Kunden verbessert. Und bei Intrexon kann ich diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Früher wurde Malaria mit DDT unter hohen Kollateralschäden bekämpft. Heute wird die Population der Zika-Mücken durch eine gezielte Veränderung ihrer Genstruktur dezimiert, sodass es nicht mehr zur Befruchtung der Eier kommt.

191 Millionen Dollar

Umsatz und 125 Millionen Verlust. No Risk, no Fun.

Intrexon beherrscht diese Art der Technologie und entwickelt sie zur Marktreife. Zwischenzeitlich wurde die Firma mit 7 Milliarden Dollar gehandelt, heute sind es noch 1,7 Milliarden. Der Umsatz liegt bei 191 Millionen Dollar, die Verluste sind hoch (2016: 125 Millionen Dollar). Intrexon ist extrem riskant, aber auch sehr breit aufgestellt. Wenn nur eines oder zwei der zahlreichen Projekte einschlagen, hat das Papier das Zeug zum Börsenstar von morgen und übermorgen.