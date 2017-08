Geldanlage für Kopfmenschen Kassieren wie Vater Staat

3 PROZENT

beträgt die Dividendenrendite des Konzessionsmultis.

Vinci gehört zu den Gewinnern eines Infrastrukturbooms.

Georg von Wallwitz Georg von Wallwitz ist Vermögens- verwalter, Fondsmanager und Buchautor

Zoll und Maut mögen unpopulär und als Wegelagerei verrufen sein, aber als Einnahmequelle sind sie eine sichere Bank. Private Unternehmen blicken seit jeher neidisch auf das staatliche Geschäftsmodell und versuchen, es zu kopieren oder wenigstens daran zu verdienen. Früher sicherten sich reiche Kaufleute die Steuereinnahmen für einen Landstrich, im Bemühen, mehr aus den Bürgern herauszuholen, als sie für die Lizenz bezahlt hatten. Tempi passati?

Nein, eine Form der Steuerpacht hat überlebt: private Mautstraßen. Wer das Recht kauft, Autobahnen zu bauen und zu betreiben, kann später abkassieren, ohne Konkurrenz fürchten zu müssen. Der französische Konzern Vinci Börsen-Chart zeigen hat sich genau darauf spezialisiert, er betreibt Straßen, Bahnlinien und Flughäfen. Früher nur in Frankreich aktiv, ist Vinci inzwischen global unterwegs.

Interessant wird das Unternehmen durch seine vertikale Integration. Es baut meist selbst, was es anschließend betreibt. Vinci hat also sehr stabile Einnahmeströme, plus ein Baugeschäft, das auch ohne Mautverträge Geld abwirft. In Schwellenländern, wo Konzessionen oft Glückssache sind, baut Vinci lediglich und überlässt den Betrieb anderen (etwa für die U-Bahn in Kairo).

In den kommenden Monaten dürfte die Baukonjunktur weltweit anziehen, denn viele Staaten investieren wieder stärker in Infrastruktur. In den USA hat Donald Trump Großes vor.

Vinci ist deshalb mehr als bloß eine Beteiligung an stabilen Erträgen (3 Prozent Dividendenrendite). Es bietet zugleich die Chance, von den staatlichen Ausgabenprogrammen zu profitieren.