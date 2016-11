Impact Investing: Gutes tun und Geld damit verdienen Kapitalistische Weltenretter

Marc Beckmann/Agentur Focus

mm-Redakteur Mark Böschen sucht seit Jahren für unsere Leser nach intelligenten Investitions-Möglichkeiten. Für den folgenden Beitrag erhielt er am 10. November den State-Street-Preis für Finanzjournalisten 2016 in der Kategorie "beste Analyse". Böschen habe belegt, "dass Investieren für einen guten Zweck nicht immer mit Renditeeinbußen einhergeht", heißt es in der Begründung der Jury.

Die folgende Geschichte stammt aus der Ausgabe 1/2016 des manager magazins, die Ende Dezember 2015 erschien. Wir veröffentlichen Sie hier als Kostprobe unseres Journalismus' "Wirtschaft aus erster Hand". Damit Sie künftig früher bestmöglich informiert sind, empfehlen wir ein Heft-Abo.

Madrid, Anfang Dezember. Im ehemaligen Palast der Markgrafen von Linares sitzt der deutsche Tech- Gründer Arndt Kwiatkowski (53) vor einer sechs Meter hohen, goldverzierten Wand und erklärt, warum in Zukunft kein Kind mehr Angst vor dem Matheunterricht haben muss. Hoch oben auf dem Deckenfresko schwebt die Göttin Fortuna auf einer Wolke und schüttet ihr Füllhorn über Kwiatkowski aus. Vor ihm im Saal: Stiftungsmanager und Mäzene, von denen er noch lieber beschenkt würde: mit Investments in sein Start-up Bettermarks, das die Algebraübungen grundlegend verändern soll. So wie bereits Kwiatkowskis erste Firmengründung Immobilienscout24 die Wohnungssuche revolutioniert hat. Auch Bettermarks soll zu einer beliebig ausbaubaren ("skalierbaren") Tech-Plattform werden, die sich selbst trägt. Die also Gutes tut und dabei auch noch Profit abwirft.

Die erste Finanzspritze bekam Kwiatkowski 2009 von Wagniskapitalurgestein Rolf Dienst, Gründer von Wellington Partners, und von Bonventure, einem auf Sozialunternehmen spezialisierten Fonds aus München. 25 Millionen Euro konnte Kwiatkowski bisher in den Ausbau seiner Plattform stecken. Sein Vorteil: Bettermarks kann mit überschaubarem finanziellen Aufwand mehr Menschen erreichen als jede herkömmliche Hilfsorganisation.

Immer mehr Reiche (junges wie altes Geld) finden Gefallen an dieser Idee. Statt einfach nur zu spenden, investieren sie lieber in solch professionell aufgezogene Unternehmen, die weltweit Probleme lösen, so wie es die Tech-Avantgarde in vielen Industriezweigen vorgemacht hat.

Deshalb sind sie alle nach Madrid gekommen zur Jahreskonferenz der European Venture Philanthropy Association: Aus Deutschland die Stiftungen von Siemens Börsen-Chart zeigen, BMW Börsen-Chart zeigen, Robert Bosch und Bertelsmann, aus Zürich die Jacobs Foundation, aus London die Children's Investment Fund Foundation, das mehr als vier Milliarden Dollar schwere Kinderhilfswerk des Hedgefondsmanagers Chris Hohn und seiner Ex-Frau Jamie Cooper. Aus San Francisco ist Robynn Steffen angereist, die vor einem Jahr noch im Weißen Haus arbeitete und nun für den achtfachen Milliardär und Ebay-Mitgründer Pierre Omidyar das Impact Investing verantwortet, also Firmenbeteiligungen mit sozialer und gesellschaftlicher Wirkung, die nicht in erster Linie auf finanzielle Rendite abzielen.

Auch der Tech-Pionier hat nach seinem Rückzug aus der Ebay-Geschäftsführung 1998 zunächst versucht, seine philanthropischen Ziele mit Spenden zu erreichen. Doch das ging dem US-Bürger mit iranischen Wurzeln zu langsam, er war es gewohnt, mit Ebay Märkte zu disrupten, und zwar für Millionen von Menschen. Und so gründete er vor rund zehn Jahren Omidyar Network - zu dem auch eine "philanthropische Investmentgesellschaft" in Form einer Limited Liability Company (LLC) zählt. Damit schuf Pierre Omidyar das Muster für die vermutlich größte wohltätige Einrichtung der Geschichte: die Chan Zuckerberg Initiative.

Auch Mark Zuckerberg und seine Ehefrau Priscilla Chan wählten zur Geburt ihrer Tochter die LLC als Rechtsform für das Unternehmen, das eines Tages 99 Prozent von "Zucks" Facebook-Aktien besitzen soll. Mit der Investmentgesellschaft will das Paar Krankheiten ausrotten und Bildungsmängel beseitigen. Die ersten Impact-Millionen sind bereits ausgegeben, unter anderem für Schulen in Kenia. Die Geldgeber der ersten Stunde waren hier: Omidyar sowie Microsoft-Übervater Bill Gates, der über die Breakthrough Energy Coalition gerade gemeinsam mit Zuckerberg und Alibaba-Gründer Jack Ma dem Klimawandel Einhalt gebieten will. Zuckerberg ist der größte Unternehmer seiner Generation, der reichste Mensch unter 40, kaum einer wird so verehrt - sein Mitwirken könnte den erneuerbaren Energien tatsächlich zum Durchbruch verhelfen.

Wächst da mit dem Impact Investing eine neue Anlageklasse heran, die auch für Privatanleger interessant ist? Ist es tatsächlich möglich, die Welt zu retten und daran auch noch zu verdienen?

Der Praxistest hat gerade erst begonnen. Noch ist Impact Investing ein Feld für reiche Mäzene: Weltweit stecken rund 60 Milliarden Dollar in solchen Wohltäteranlagen, schätzt die Investmentbank J.P. Morgan. Sie rechnet damit, dass der Markt bis 2020 auf 1000 Milliarden Dollar anwächst.

Vom schon länger bekannten Investieren nach sozialen oder ökologischen Kriterien unterscheidet sich Impact Investing dadurch, dass nicht einfach am Markt verfügbare Aktien und Anleihen gesiebt werden, sondern in völlig neue Geschäftsmodelle angelegt wird. "Wir investieren in Bildungsunternehmen, die von Banken vielleicht kein Geld bekämen, und schaffen damit neue Märkte", sagt Sandro Giuliani, Stiftungschef der ehemaligen Kaffee- und heutigen Kakaodynastie Jacobs. "Nicht weil wir damit Geld verdienen wollen, sondern weil das manchmal das beste Vehikel ist, unsere Bildungsziele zu erreichen."

Newsletter von Mark Böschen Alle Newsletter ansehen