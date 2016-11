General Electric: Neue Zeiten verkehrte Welt

Was wird aus General Electric? Die Sinnkrise des einstigen Vorzeigekonzerns

Mit einer Reihe falscher Entscheidungen hat Vorstandschef Jeff Immelt die IndustrieIkone beschädigt. Nun sollen der Zukauf Alstom und ein Digitalisierungsschub die Wende bringen. Allein: Dem Kapitalmarkt fehlt der Glaube.

Die Kuben aus Beton und Glas stapeln sich übereinander wie Päckchen vor Weihnachten - ein Neubau wie ein Versprechen. Die große, die hohe Zeit, sie kommt erst noch. General Electrics Investition in die Erweiterung des Garchinger Forschungszentrums macht optisch einiges her - allein, viel los ist gerade nicht. 50 Entwickler verlieren sich auf den 14.000 Quadratmetern, die Platz für 200 Mitarbeiter bieten. Die Einweihungsfeier - eigentlich früher in diesem Jahr geplant - musste aufs Frühjahr 2017 verschoben werden. Vorher hat GE-Chef Jeff Immelt (60) keinen Termin frei.

Garching geht es wie dem gesamten Deutschland-Geschäft - die Amerikaner liegen weit hinter ihren Plänen. Seit mehr als einem Jahrzehnt proklamiert GE Börsen-Chart zeigen den Angriff auf Europas besten Markt. Doch trotz großer Anstrengungen, einer aufwendigen Werbekampagne und persönlichen Einsatzes Immelts - er talkte sogar im deutschen Fernsehen - blieb die Aufholjagd hierzulande in den Anfängen stecken. In der Zentrale des Erzrivalen Siemens Börsen-Chart zeigen witzeln selbst Manager, die GE sonst größten Respekt zollen: "GE scheitert in GErmany".

Das Scheitern im Kleinen ist für den wertvollsten Industriekonzern der Welt verkraftbar. Doch es lässt zweifeln an der Kraft und den Fähigkeiten des Multis - der im brachialsten Umbau aller Zeiten steckt. Nach dem weitgehenden Verkauf der Finanzsparte hat Jeff Immelt nun die Transformation des weltgrößten Industriekonglomerats in nichts weniger als "The world's premier digital industrial company" ausgerufen. Wie ein Handlungsreisender hetzt Immelt von Digital- zu Digitalkonferenz, meist mit offenem Hemdkragen, als Signal für neue Zeiten.

Es ist wohl Immelts letzter Versuch, die Geschichte zu drehen und doch noch - wie Vorgänger Jack Welch (80) - als Legende in die Historie der Industrie-Ikone einzugehen. Doch die Chancen dafür stehen schlecht.

Als Immelt Welch vor 15 Jahren ablöste, war GE das wertvollste und meistbewunderte Unternehmen auf dem Globus. Seither hat er Milliardengeschäfte abgestoßen und hinzugekauft wie kaum einer der zwölf GE-Bosse in der 124-jährigen Geschichte vor ihm - und doch hat er Welchs Nimbus nie erreichen können. Und schon gar nicht dessen Aktienkurs. Das GE-Papier notiert ein Drittel unter dem Niveau bei Immelts Amtsübernahme, der US-Aktienindex S&P 500 hat sich seitdem verdoppelt.

"Das wurmt Immelt gewaltig", berichtet einer, der ihm nahe ist.

Selbst Immelts Entscheidung, GEs lange so gewinnträchtige Finanzsparte scheibchenweise loszuschlagen und über Aktienrückkäufe sowie Dividenden gut 18 Milliarden Dollar (allein seit Anfang 2016) auszuschütten, konnte den Kurs nicht wirklich beflügeln. Stattdessen macht dem US-Konzern der niedrige Ölpreis noch stärker zu schaffen als Siemens. Zuletzt wechselte GE gar in den Schrumpfmodus - während der Münchener Konkurrent an Momentum gewinnt.

Wenn du letzte Nacht als Industrieunternehmen zu Bett gingst, wirst du heute als Software und Analytikunternehmen aufwachen" Jeff Immelt

Immelt versucht, diese Schwäche mit einer neuen Story auszubügeln. Er will jetzt die Weltenergiemärkte erobern und das industrielle Internet, das "Internet of really big things". In Immelt-Prosa hört sich das dann so an: "Wenn du letzte Nacht als Industrieunternehmen zu Bett gingst, wirst du heute Morgen als Software- und Analytikunternehmen aufwachen."

