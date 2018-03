Geldanlage für Hedonisten Mondpreis für die Astronauten-Uhr

Zur Großbildansicht Omega Speedmaster: Diese "Referenz 2915-2" kostet 2016 50.600 Euro

Erstmals wurde eine Omega für mehr als eine Million versteigert. Die Marke hat Potenzial.

Am 12. November 2017 gegen 19 Uhr wurde ich im Hotel "La Réserve" in Genf Zeuge eines Weltrekords: Erstmals durchbrach der Auktionspreis für eine Armbanduhr der Marke Omega die Millionengrenze. Das Besondere an der vom Auktionshaus Phillips für 1,4 Millionen Schweizer Franken versteigerten "Omega Tourbillon" von 1947 ist der in Handarbeit (nicht wie heute computergestützt) hergestellte Tourbillongang, der den Beeinträchtigungen der Ganggenauigkeit durch die Schwerkraft entgegenwirkt. Im Katalog wird die Uhr als möglicherweise erster Prototyp einer Tourbillonkleinstserie beschrieben.

Helmut Crott Benoit Mahaux vintagewatchexperte.com.

Rund ein halbes Dutzend solcher Modelle wurde in den letzten 40 Jahren auf Auktionen angeboten und versteigert, in den 80er Jahren kam bei Dr. Crott ein Exemplar für 70.000 D-Mark unter den Hammer, 2007 zahlte ein Sammler bei Antiquorum in Genf für eine derartige Uhr im Goldgehäuse 256.000 Franken.

Die Millionen-Omega zeigt, welches Potenzial inzwischen in der Marke steckt. Von Ende der 90er Jahre an wurde sie unter Führung des 2010 verstorbenen Swatch-Gründers Nicolas Hayek neu positioniert, im oberen Luxussegment. Vor allem die "Speedmaster"-Chronografen, jenes Modell, mit dem die Nasa 1969 auf dem Mond landete, bieten Raum zur Preisgestaltung.

Eine Investition wert ist insbesondere die legendäre erste "Speedmaster Referenz 2915", die 1957 herauskam. Davon gibt es drei Versionen (2915-1-2-3). Vor gut zwei Jahren erst knackte sie die Preisschwelle von 100¿000 Dollar. Im Dezember 2015 erzielte dann eine "Omega 2915-1" den Preis von 137.000 Dollar, den letzten Rekord setzte eine "Speedmaster" vergangenen Oktober bei einer Auktion mit 275.000 Dollar. Es handelte sich um eine fast nie getragene und nie polierte Uhr, die der Sohn des Erstbesitzers beim Aufräumen wiedergefunden hatte.

Nicht jede "Speedmaster 2915" ist mehr als 200.000 Dollar wert. Die meisten dieser oft 60 Jahre alten Stücke zeigen deutliche Gebrauchsspuren. Getragene, aber gut erhaltene "Speedmaster 2915-1" kosten zwischen 100.000 und 120.000 Euro, je nach Zustand. Die Modelle "2915-2" und "2915-3" sind preiswerter. Alle haben gute Aussichten auf einen weiteren Wertzuwachs.