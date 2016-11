Achten Sie auf: Frank Niehage Der Anführer der deutschen FinTech-Rebellen

Zur Großbildansicht Ole Schleef für manager magazin Banker alter und neuer Schule: Frank Niehage

Haben FinTech-Unternehmen das Zeug, die klassischen Banken zu verdrängen? Frank Niehage jedenfalls hat mit seiner Fintech Group Großes vor.

Wer Frank Niehage (47) in den Räumen seiner Fintech Group besucht, hat das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben - und zwar Ende der 90er Jahre, als Börsenboom und Neuer Markt das Land kirre machten.

Die neuen Büroräume in Frankfurts Westhafen riechen nach Aufbruch, ein Fitnessraum für Mitarbeiter erinnert an die New Economy. Zum Konzern des stämmigen Ostfriesen gehört der Onlinebroker Flatex; den hatte einst sein Geschäftspartner Bernd Förtsch (53) gegründet, seinerzeit Börsenbriefherausgeber und Dampfmacher von Dotcom-Aktien. Und wenn Niehage die Verdreifachung des Börsenwerts auf eine Milliarde Euro bis 2019 ausgibt, klingt das ziemlich vollmundig.

An Wagemut mangelt es dem Harley-Fahrer und Segler zweifellos nicht. Einst baute er aus dem Nichts das Singapur-Büro der Wirtschaftskanzlei Beiten Burkhardt auf - um danach ins Banking zu wechseln. Nach Stationen bei Commerzbank Börsen-Chart zeigen, UBS Börsen-Chart zeigen und Credit Suisse Börsen-Chart zeigen gab er ab 2008 als Sarasin-Deutschland-Chef Gas. Die krummen Cum-ex-Dividendendeals der Privatbank waren indes, darauf legt er Wert, eine Idee der Schweizer Mutter. Seit 2014 ist er CEO und Teilhaber der Fintech Group, die zum "führenden Anbieter innovativer Finanztechnologien" werden soll.

Bei allem Wortgeklingel: Es ist ihm zuzutrauen, Niehage legt hohes Tempo vor. Den israelischen Milliardär Teddy Sagi (43) hat er als Investor gewonnen; der Verkauf der Tochter Aktionärsbank pusht das Ergebnis. Paydirekt, dem Paypal-Killer der deutschen Banken, will er seine Kesh-Technologie fürs Bezahlen mit dem Smartphone andienen. Die Verhandlungen laufen, es wäre für beide Seiten ein Quantensprung.

Flatex will Niehage europaweit ausrollen. Die Vollbanktochter Biw, die fünf Milliarden Euro betreut, ist just aus dem Einlagensicherungsfonds ausgetreten. "Zu teuer und im Ernstfall, siehe Lehman-Crash, eigenständig nicht solvent", rechtfertigt Niehage den gewagten Schritt.

Er lebt auf in seiner neuen Rolle als Unternehmer mit Vorwärtsdrang und Casual-Look. Klassischer Fin-Techie kann und will er nicht sein, das Tüfteln überlässt er anderen. Dafür weiß er als Ex-Banker, wie man Geld verdient. Und als Segler, woher der Wind weht.

Das Porträt stammt aus der Januar-Ausgabe 2016 des manager magazins.

