Die Chefs und die Algorithmen Die Wurzel des Problems sitzt ganz oben

Zur Großbildansicht DPA Christoph Bornschein ist Geschäftsführer von "Torben, Lucie und die gelbe Gefahr". Die Berliner Agentur berät Unternehmen wie Eon oder Lufthansa bei der digitalen Transformation.

Warum scheitern Unternehmen am digitalen Wandel? Die Antwort findet sich nicht selten im Aufsichtsrat.

Die Idee des Digital Board Rooms: Vorstände entscheiden schneller und besser, weil alle Geschäftsprozesse abgebildet werden und jede Entscheidungsmöglichkeit simuliert wird. Ein ziemlich beeindruckendes Konzept, das auch dem CFO eines großen deutschen Konsumgüterherstellers ein Carrera-Bahn-zu-Weihnachten-Leuchten in die Augen trieb - und Skepsisfalten um seinen Mund. Man spürte deutlich: Dieser besserwisserische Algorithmus-Heini da vor ihm, mit seinen Torten, Balken, Zahlenreihen und Funktionen, ist gewiss der Letzte, dem er irgendwelche Entscheidungen überlassen oder mit dem er sie auch nur teilen will.

Überprüfbarkeit, Messbarkeit, das Aufgeben von Kompetenzen an den Algorithmus - nichts, was einen klassischen Industriekapitän wirklich befriedigt. Da geht es direkt an Status und Selbstverständnis: hier die Koryphäe, die die wichtigsten Fakten kennt und das Chaos drumherum mit untrüglichem Bauchgefühl verwaltet - dort ein Programm, das nach zwei Klicks ein lapidares "Das wird so nix" ausspuckt.

Nun kann ich 2016 im Umgang mit deutschen Vorständen von Volkswagen Börsen-Chart zeigen über Lufthansa Börsen-Chart zeigen bis hin zu Putzmeister durchaus feststellen, dass der digitale Wandel Thema in Entscheidungsgremien ist. Aber dort oben sitzen nun einmal exakt diese Koryphäen, und so wird zwar Handlungsbedarf festgestellt, aber selten gehandelt. Es fehlt an Digital Leadership. Die Folgen der Digitalisierung für Unternehmen lassen sich im Grunde auf zwei einfache Ideen reduzieren: hier neue Mittel zur Prozessoptimierung, dort neue Handlungsfelder für ganz andere Geschäftsmodelle. Die Prozessoptimierung hilft am oberen Ende der S-Kurve des Innovationsmanagements, wo weiter hart in Richtung Limes optimiert wird. Die neuen Geschäftsfelder schaffen die Grundlage für weitere S-Kurven und damit langfristig die Lebensfähigkeit des Unternehmens.

Digital Leadership gelingt es, den Übergang von alter Wertschöpfungsexzellenz zur nächsten Innovationskurve zu moderieren. Martin Winterkorn (69; ehemals VW) hat sich der Diskussion über neue Formen der Mobilität eher verweigert und diese so schlicht verhindert. Am anderen Ende der Skala stehen Leute wie der Stahlhändler Gisbert Rühl (57; Klöckner) als Gestalter, Moderator und Hausmeister des Wandels, der seine C-Level-Kraft schon mal dafür einsetzen muss, einem neuen Mitarbeiter sofort eine Klöckner-Mailadresse zu beschaffen, weil der Standardprozess dies nicht vorsieht.

Weil moderne Führung immer wieder auch Systemfragen stellt, ist sie eben kein reines Entscheiden-Delegieren-Abwarten-Thema. Wenn ein Textilunternehmen mit exklusivem B2B-Fokus nun direkt an den Endkunden verkaufen will, kann es mit einer angeflanschten Shop-Plattform nur scheitern. Wenn Klöckner den Vertrieb digitalisieren will, dann bleibt die schmucke Onlineplattform leer, solange Rühl der klassischen Incentivierung von Offlinedeals nichts entgegensetzt.

Wie so oft liegt die Wurzel des Problems ganz oben. Wer sitzt im Vorstand der Airline? Ehemalige Flugkapitäne. Wer sitzt im Aufsichtsrat? Ehemalige Vorstandsvorsitzende. Gemeinsame Sozialisierung, gemeinsamer beruflicher Hintergrund, Führungskräfte, deren statische Beziehungen das Unternehmen lähmen.

Woher nehmen Führungskräfte die Bewertungskompetenz für sich rapide ändernde Rahmenbedingungen, wenn sich das Unternehmen seit Jahren darauf konzentriert, bestes One-Trick-Pony der Welt zu werden? Wie sollen die immer wieder eingekauften BCGs und McKinseys alles neu denken, wenn sie letztlich in ähnlichen Zusammenhängen ausgebildet wurden und nur die Erfahrungswelt der Führungskräfte multiplizieren?

Die Antwort ist Diversity - Teamdiversität als Imperativ. Nicht weil du einfach nur viel mehr Frauen brauchst oder die Quote per se eine gute Idee ist, sondern weil Unternehmen viel mehr Perspektiven auf Entscheidungen brauchen. Es ist ein "survival case for diversity" auf den Topetagen. Das mag in einer Traditionswelt, die sich gerade erst mit dem Gedanken anfreundet, überhaupt die Systemfrage zu stellen, viel verlangt sein. Aber wir wissen, dass gehandelt werden muss. Gehen wir also den nächsten Schritt. Handeln wir.

"Wir wissen, dass gehandelt werden muss. Gehen wir den nächsten Schritt. Handeln wir."

