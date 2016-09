Kampf um die Londoner Banker "Der Brexit ist eine Jahrhundertchance"

Frankfurt hofft auf seine Jahrhundertchance: den Zuzug Tausender Investmentprofis aus London. Doch dazu müssten sich die Deutschen deutlich mehr anstrengen.

Das schmale Bändchen um sein rechtes Handgelenk weist Folke Mühlhölzer (56) als "Freund des Dalai Lama" aus. Die spirituelle Nähe zum geistigen Oberhaupt der Tibeter hilft dem Geschäftsführer der Hessen Agentur, auch im größten Stress gelassen zu bleiben. Er weiß: Da draußen gibt es Größeres, als Hessens Wirtschaft zu fördern, wie es der landeseigene Betrieb tut.

Wobei: Viel größer als jetzt könnte die Herausforderung kaum sein. Von seinem Büro in Wiesbadens Südosten aus koordiniert Mühlhölzer die Kampagne, die Frankfurt zum Nutznießer des britischen EU-Austritts machen soll. "Der Brexit ist eine Jahrhundertchance", sagt er.

Mit ihrer Entscheidung, die EU zu verlassen, haben die Briten die Union Knall auf Fall in die größte Krise ihrer Geschichte und ihr Land ins Chaos gestürzt. Aus dem Brexit könnte ein Brexodus werden, der Auszug Zehntausender Banker aus Londons City, Europas Finanzhauptstadt. Ein Drama shakespearescher Ausmaße angesichts Albions Abhängigkeit vom Geldgewerbe.

Beim großen Buhlen um Londons Banker geht es nicht nur darum, wo sie künftig Mieten und Steuern bezahlen. Sondern auch darum, welches Finanzzentrum genug Masse auf sich vereint, um die für Wohl und Wehe der Geldarbeiter so wichtige Regulierung mitzuprägen.

Schon hofft man in Frankfurt, immerhin Finanzkapitale der größten Volkswirtschaft Europas, der alte Traum von Weltgeltung werde endlich wahr. Aber dafür müssen sich die Hessen, die vor allem mit weichen Faktoren werben, sputen: Die Rivalen in Dublin und Paris sind längst vom Trab in den Sprint gewechselt.

Droht der Finanzplatz Frankfurt also an sich selbst zu scheitern? Die Gefahr besteht. Und es wäre nicht das erste Mal.

An Selbstbewusstsein hat es der Stadt nie gefehlt – schon weil man rein optisch mit den Hochhäusern von Deutscher Bank, Commerzbank & Co. an den Wolken kratzt. Als um die Jahrtausendwende der Neue Markt gen Himmel strebte, wähnte sich mancher bereits auf Augenhöhe mit der Wall Street.

Einen der größten Börsenbetreiber der Welt in Mainhattan zu erschaffen schien da nur folgerichtig. Was aber gleich zweimal schiefging. 2000 und 2005 scheiterten die Frankfurter damit, die London Stock Exchange (LSE) zu übernehmen. Auch in Zürich, Chicago, Mailand und Paris kamen sie nicht zum Zug.

Schlechtes Timing, schlechte Umsetzung: So wie es aussieht, könnte auch der dritte und aktuelle Versuch von Deutsche Börse -Börse-Chef Carsten Kengeter (49), mit der LSE Börsen-Chart zeigen zu fusionieren, als Beinahe-Deal enden. Diesmal ist, ausgerechnet, der Brexit schuld, der Frankfurt ja eigentlich in eine neue Gewichtsklasse katapultieren soll.

Mühlhölzer, nebenbei auch Sonderbeauftragter von Ministerpräsident Volker Bouffier (64, CDU), muss nun dafür sorgen, dass nicht auch die Post-Brexit-Kampagne zum Rohrkrepierer wird. Der Politprofi aus der Landeshauptstadt führt ein Sonderkommando an, das abwanderungswillige Banken und Banker zur Inselflucht bewegen will.

