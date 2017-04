Die Rebellinnen unter den Top-Managerinnen Selbst ist die Alpha-Frau

Die Alpha-Frauen von heute schätzen ihre Unabhängigkeit. Sie binden sich nicht mehr um jeden Preis an einen Ehemann. Porträt einer Generation, die mit alten Rollenmustern bricht.

Ein Kaufmannshaus in der Deichstraße in Hamburg. Roter Backstein, dunkle Flure, ein Paternoster zuckelt vorbei. Draußen schieben sich Touristengruppen auf Nostalgietrip übers Kopfsteinpflaster, oben im 4. Stock ist die Zukunft eingezogen. Die ist weiblich und heißt Katharina Wolff: 32 Jahre alt, Gründerin und Mehrheitsgesellschafterin von D-Level, einer Personalberatung für die digitale Wirtschaft. 14 Mitarbeiter, Kunden von Allianz bis Rewe.

Wolff spricht schnell, im selben hohen Tempo, mit dem sie durch ihr Leben pflügt. Jurastudium, Ex-Bürgerschaftsabgeordnete, Buchautorin, Unternehmerin. Das Interieur in der Deichstraße - viel Weiß, viel Glas, loungige Ledersofas vor wandgroßen Schwarz-Weiß-Fotografien - hat sie mitentworfen.

Seit sie 2010 ihre Agentur gegründet hat, gab es keinen längeren Urlaub mehr, höchstens mal eine Woche am Stück. Dafür gehören ihr heute eine Eigentumswohnung, eine Aktentasche von Prada und ein SUV: "Ich sitze halt gern hoch."

Die Mutter Ärztin, der Vater beim Fernsehen - für die Tochter stand früh fest, dass sie etwas aus ihren Talenten machen würde. Heiraten? Gern, wenn sich ein passender Partner findet, sonst nicht. Ihre Energie, Ambition und ihr Erfolgshunger können auf andere schon mal anstrengend wirken, das weiß sie, und: "Klar, ich bin nicht gerade anspruchslos."

Gegenwärtig ist Wolff Single, wie die meisten ihrer Freundinnen. Einige haben Kinder, alle arbeiten viel.

Auf Katharina Wolff trifft keines der Argumente zu, die Frauen traditionell dazu veranlassten, sich einen Mann zu suchen. Einen Ernährer hat sie nicht nötig; dass sie "einen Mann an sich binden kann", müsse sie niemandem beweisen, sagt sie und lacht. Nachwuchs könnte sie notfalls auch allein bekommen, der modernen Medizin sei Dank.

Frauen wie Wolff gibt es inzwischen viele. Gebildet, mobil, ökonomisch unabhängig, voll im Leben, mal mit, mal ohne Kinder - nur eben ohne Mann. Von "Premium-Singles" sprechen Soziologen. Das "New York Magazine" hat dem Phänomen der "Single American Woman" zu Beginn des Jahres eine Titelgeschichte gewidmet und sieht bereits eine gesellschaftsverändernde Kraft wachsen: "Wir erleben den Aufstieg der unabhängigen Frau nicht mehr als Ausnahme, sondern als Norm."

Die Institution Ehe ist seit Jahrzehnten auf dem Rückzug, da mögen Hochzeiten noch so bombastisch inszeniert werden. EU-weit betrachtet hat sich die Zahl der Trauungen in den vergangenen 50 Jahren nahezu halbiert. Seit 2009 sind in den USA unter den Frauen die Ledigen in der Mehrheit, Geschiedene und Witwen mitgezählt. Auch in Deutschland nähert sich die Zahl der Ungebundenen der 50-Prozent-Marke. Dass 2015 erstmals seit 15 Jahren wieder mehr als 400.000 Trauungen gezählt wurden, sehen allenfalls Superoptimisten als Trendwende.