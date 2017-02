Milliardenschweres Bettenportal im Angriffsmodus Wie gut ist Airbnb wirklich?

Das Bettenportal ist zum Schrecken der Reisebranche mutiert - und zum Getriebenen. Taugt das Start-up wirklich zum Börsenstar?

Schnell reden kann in der Start-up-Szene jeder. Doch Brian Chesky (35) schlägt sie alle. Satte 11.000 Worte zählte eine US-Reporterin bei einem einstündigen Interview. Chesky - nicht sonderlich groß, Pokerface, kräftiges Kinn, jugendlich toupiertes Haar - erklärt sein Unternehmen im Stakkato. Prescht durch die Firmengeschichte und die putzigen Anfänge, als die ersten Gäste in seiner WG auf Luftmatratzen schliefen, was immerhin den Namen stiftete: airbed (Luftmatratze) and breakfast, kurz: Airbnb.

Auch seine Vision ist ihm einige Worte wert. "Es ist die Menschlichkeit", schwärmt er, "die unser Geschäft von jedem anderen Reiseunternehmen unterscheidet." Airbnb - so die ursprüngliche Idee - vermittelt Übernachtungen bei Privatleuten, fern von Hotelmuff und Massengasthaltung. Chesky sieht darin etwas Völkerverbindendes. "Belong anywhere" heißt seine Parole, frei übersetzt: "Überall zu Hause".

Die harten Fakten des Geschäfts indes lassen den Gründer und CEO verstummen. Welche Umsätze er macht? "Wirklich gute, sie sind großartig", antwortet er und beendet das Thema mit einem Kichern. Ein Wort zum Wert der Firma? "Kein Kommentar".

Was Chesky ausspart, ist die Hauptsache. Aus dem Matratzenbasar, der vor acht Jahren in San Francisco eröffnete, ist Big Business geworden. Mit 2,5 Millionen Unterkünften in aller Welt ist Airbnb zum größten Übernachtungsvermittler der Welt aufgestiegen, zumindest der Kapazität nach. Banker taxieren den Unternehmenswert auf 30 Milliarden Dollar, gut 7 Milliarden Dollar mehr als Hilton, die wertvollste Hotelkette.

Der Raketenflug soll weitergehen. Die Investoren verlangen ungebremstes Wachstum, Gewinne - bisher sind nur Verluste angefallen - und einen fulminanten Börsengang. Erwartungen, die auch einem eloquenten Gründer die Sprache verschlagen. Denn bislang ist keineswegs sicher, dass er liefern kann und dass das gehypte Start-up jemals ein Börsenstar wird.

Nimmt man Chesky beim Wort, ist es ein Wunder, dass er überhaupt so weit gekommen ist. "Airbnb ist die schlechteste Idee, die jemals funktioniert hat", scherzt er. Für den großen Wurf war sein Einfall eigentlich zu mickrig. Portale für Ferienwohnungen gab es schon, ebenso Vermittlungsdienste für Privatquartiere. Die drei Gründer - Chesky, sein WG-Kumpel Joe Gebbia (35) und der Programmierer Nathan Blecharczyk (32) - glänzten zudem nicht mit Weltwissen. Als sie 2010 nach Europa kamen, um mit anderen Gründern zu diskutieren, schienen sie ratlos, welche Städte wirklich Gäste ziehen. Barcelona, fragten sie in die Runde, sei doch wohl eher zweitrangig, oder?

Die Community bleibt das Herzstück von Airbnb." Deutschland-Chef Alexander Schwarz über die Grenzen der Expansion

Sie haben trotzdem viel richtig gemacht. Ihr Portal sah gleich aus wie ein Gewinner, weil die junge Firma viel Geld für schöne Bilder ausgab. Meldete sich ein möglicher neuer Gastgeber, hieß die Gegenfrage: "Pizza oder Chinesisch?" Dann kamen sie mit dem Essen vorbei und einem Fotografen, der die Unterkunft professionell in Szene setzte. 100 Dollar pro Wohnung sollen sie am Anfang investiert haben.