Wenn Sie mal auf den Malediven sind... Das größte Unterwasser-Restaurant der Welt

Down under: das größte Unterwasserrestaurant der Welt.

Kleinstinseln im Meer, da kann es noch so türkisblau sein, können einen verrückt machen. Von einem Russen heißt es, er sei auf einer Malediven-Insel mit seinem Jeep irgendwann nur noch im Kreis gefahren. Die neueste Verrücktheit: Auf Hurawalhi Island öffnet im Dezember das "5.8", das größte Unterwasserrestaurant der Welt, in 5,8 Meter Tiefe, auf 90 Quadratmeter Fläche, 400 Tonnen schwer, 16 Plätze.

Fisch essen unter Fischen, ein lustiges Prinzip: Mantarochen und Haie starren durchs Fenster, angefüttert, damit sie pünktlich vorbeischwimmen. Man fühlt sich ein bisschen wie James Bond, nur sicherer: Entworfen hat es die Designfirma M. J. Murphy Ltd aus Neuseeland, die 2005 auf den Inseln schon das erste U-Restaurant der Welt baute, das "Itaah" im Conrad Maledives Rangali Island Resort, gelegen im Alif Dhaal Atoll; es überstand sogar den Tsunami.

Info Hurawalhi Island Resort, 90 Villen, Unterwasserrestaurant "5.8", alle Preise noch auf Anfrage, www.hurawalhi.com

Ins "5.8" (das man auch als Suite mieten kann, Preis auf Anfrage) führt eine Wendeltreppe hinunter, in die Glaskuppel aus Acryl, die auf Stahlpfählen und Beton ruht. Am Herd: Shannon Batten (36). Der Neuseeländer hat früher für die britischen Royals gekocht, für Bill Clinton und die Rolling Stones. Was er serviert, ist noch geheim.

Klar ist nur: Gedeckt wird stets für zwei. Das Hurawalhi Island Resort mit den 90 Villen ist kinderfreie Zone. Falls es einem unter all den Erwachsenen zu ruhig wird, kann man ja im Kreis um seine High-End-Wasservilla planschen.

Insider

Das Lhaviyani Atoll, 40 Minuten mit dem Wasserflugzeug vom Malé International Airport entfernt, gilt als Mantarochen-Hotspot. 400 der bis zu 3 Tonnen schweren Tiere wurden schon gesichtet. Beim Tauchgang - ohne Plexiglas dazwischen.