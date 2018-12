Sie wollten sich einfach nur ein bisschen schön machen: Heute mal Rock statt Hose, etwas mehr Absatz und ein passendes Oberteil. Damit kamen die Teamkolleginnen aber nicht weit auf dem Firmenflur. "Sind wir hier etwa auf dem Catwalk?" konstatierte schnippisch die Vorgesetzte. "Was habt ihr denn heute vor?" brummte verlegen der Kollege. Im Vergleich wirkt seine tief sitzende Jeans auf einmal lappig statt lässig und der heiß geliebte Sneakers ausgetreten statt kultig.

Wie weit darf die Casualisierung gehen? Taugt sie als Messlatte für einen modernen Look?

Stil-Banausen gegen Lifestyle-Victims. Das ist es, was in vielen Unternehmen aktuell gespielt wird, auf den Nebenschauplätzen der Positionierungen. Nur wer ist wer? Jahrelang haben dezidierte, oft ungeschriebene Bekleidungsvorschriften dafür gesorgt, dass sich Menschen auf ihre Arbeit konzentrieren konnten und keinen Gedanken darauf verwenden mussten, ob sie nun passend gekleidet sind oder nicht. Auch die Krawatte hat Generationen von Managern als stilistische Sicherheit gedient. Heute muss sich - wer sie trägt - beinahe dafür entschuldigen.

Sind die Anhänger der konservativen Kleiderkultur, die sich in der Vergangenheit bewährt hat, nun die Wächter des Stils oder dessen Opfer?

Kürzlich schrieb mir die Leserin oder der Leser eines Interviews in einer überregionalen Zeitung, diese Worte von seiner anonymen E-Mail-Adresse: "Hallo, in welchen Sphären schweben Sie denn? Haben Sie jemals eine ganz normale Weihnachtsfeier in einer ganz normalen Firma erlebt? Sicher nicht, denn sonst würden Sie nicht so einen Quatsch erzählen! "Business Casual bis Smart Casual"? Lächerlich "

Okay... in einer "ganz normalen" Firma ist geschäftsübliche Kleidung diesem Leser nach also keine Option und sich bewusst etwas schick zu machen vollkommen lächerlich - ohne Absender, Gruß oder ein anderes Anzeichen von ziviler Höflichkeit.

Der Dresscode allerdings bezieht sich immer auf eine Firma oder Branche. So ist "Daily Business" zum Beispiel in einer Werbeagentur etwas ganz anderes als in einer Bank. Oder gerade nicht mehr? Wenn in einer Firma nur und stets Jeans und Sneakers getragen werden, gibt es natürlich nur noch wenig Spielraum, das noch lässiger zu stylen

Aber es gibt auch kein Argument, Menschen verbieten zu wollen, sich für andere und sich selbst ein bisschen chic zu machen. Auch international genießt der durchdachte Auftritt ein besseres Ansehen als gerade bei uns in Deutschland: Italiener oder Franzosen etwa interessieren sich durchaus für den Chic ihrer Geschäftspartner.

Abgesehen von der Aussage einer anonym versandten Nachricht über den Sender selbst ist es also alles eine Sache der Betrachtung und des Blickwinkels.

Buchtipp Katharina Starlay

Stilgeheimnisse:

Die unschlagbaren Tricks und Kniffe für erfolgreiches Auftreten



Frankfurter Allgemeine Buch; 224 Seiten; 17,90 Euro

Jetzt kaufen





Sind die Anhänger der neuen lässigen Kleiderkultur, die sich noch bewähren muss, nun Wächter des Zeitgeistes oder dessen Opfer?

Wer sich für Kleidung, Anlässe und die Lust am Style persönlich nicht interessiert, muss noch lange nicht zum Dresscode-Hater werden. Denn wenn Casual zum Zwang wird, gerät die hippe Lässigkeit zur Farce: Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich gerne sorgfältig kleiden, spöttische Bemerkungen einstecken müssen. Toleranz und Coolness fangen genau hier an.

Genau diese Toleranz wäre auch ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr wert. Hier ein paar Vorschläge:

Diversity im Kleiderschrank Vorsicht auf dem Firmen-Flur: Der Jogginganzug als Lebens-Philosophie droht eintönig zu werden. Umgekehrt sind monochrome Anzüge auch nicht überall passend. Wie wäre es mit der Einstellung (sofern es keine Vorgaben oder gar eine Uniform in Ihrer Firma gibt) verschiedene Stile einfach nebeneinander bestehen zu lassen und nicht zu bewerten? Außerhalb von Kundenkontakt und repräsentativen Aufgaben geht nämlich viel. Und das darf in einer multi-kulturellen Unternehmenswelt auch sein. Unterwegs im Netz: Das World Wide Web triggert unsere Toleranzen des Geschmacks und der persönlichen Ansicht, sobald etwas aus der multiplen, digitalen Welt in das eigene Meinungs-Universum herüber schwappt. Aber muss es deshalb zum Meinungs-Kampf werden? Nicht alles muss kommentiert, belächelt oder niedergemacht werden. Und wenn man eine andere Haltung hat, kann man sie auch stilvoll äußern. Theater, Oper, Kulturveranstaltungen: An Jeans und Hoodie beim Publikum haben sie sich längst gewöhnt: Die Schauspieler, Sänger und Künstler unserer Kulturveranstaltungen, die keine Mühe, kein Leid und keine Vorbereitung gescheut haben, um ihrem Publikum ein unvergessliches Erlebnis zu schenken. Die berühmten inneren Werte, die zählen, kommen zwischen Zuschauerraum und Bühne aber nicht an, wenn die Kleidung des Publikums vermuten lässt, dass es den Abend nicht wichtiger nimmt als einen verregneten Sonntag in der Sofa-Ecke. Wertschätzung beginnt hier. Und die Abi-Ball-Generation macht uns ja vor, dass der Look Teil der Vorfreude werden kann. Feiern und Feste Steht uns das Casual-Dogma nicht spätestens dann im Weg, wenn es um festliche Events mit Menschen geht, die uns wichtig sind? Gesellschaft, Kollegen - Freunde? Wer sich chic macht, signalisiert, dass er oder sie dem Anlass, den Leuten und sich selbst Wert beimisst - auch ohne werbendes Lächeln und viele Worte. Kleidung kann Ihre Sprache sprechen und über Sie sagen, wozu Sie oft keine Gelegenheit haben, sozusagen stellverstretend für Sie.

Ein wirklich souveräner Kleiderschrank hat Klamotten für verschiedene Anlässe parat und klammert besondere Events und die damit verbundene Wertschätzung nicht aus.

In der Stilfrage wird nicht bewertet, Vielfalt gehört dazu. Nur die Botschaften, - die bleiben.