Neuheiten-Vorschau der Luxusuhren-Messe Subwoofer fürs Handgelenk

IWC

Das Uhrenjahr 2017 bringt viel Neues. Den Auftakt liefert der prestigeträchtige Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), der als Luxusuhrenmesse am 16. Januar in Genf eröffnet. Seit seiner Gründung war er exklusiv geladenen Gästen vorbehalten. Aber nun tritt ein Novum in Kraft: am letzten Messetag (20. Januar) stehen die Türen allen Interessierten offen - sofern sie bereit sind, 70 Franken (rund 65 Euro) Eintritt zu berappen.

Und auch der Kreis der Aussteller erweitert sich: bis auf vereinzelte unabhängige Manufakturen, wie Audemars Piguet oder Greubel Forsey, war auf dem SIHH Richemont als einziger Luxusgüterkonzern vertreten. Diese Jahr nimmt erstmals der Mitbewerber Kering mit seinen Uhrenmanufakturen Ulysse Nardin und Girard-Perregaux teil. Insgesamt gehen 30 Aussteller ins Rennen - ein neuer Größenrekord.

Neu ist auch, dass für Luxusuhrenmarken der lange verschmähte Onlinehandel an Bedeutung gewinnt. In der jüngsten Deloitte-Studie zur Uhrenindustrie gaben über 50 Prozent der Hersteller an, dass sie verstärkt auf E-Commerce setzen werden. Wie sehr sich dabei kreative Aktionen lohnen können, hat Omega vorgemacht: Die Marke der Swatch Group verkaufte das auf 2012 Stück limitierte Sondermodell "Speedy Tuesday" exklusiv über seine Instagram-Seite. Nach vier Stunden waren die Uhren weg - zum Stückpreis von 5800 Franken. Ein zweistelliger Millionenumsatz ganz ohne Händlerbeteiligung.

Lesen Sie auch: Das sind die verrücktesten Luxusuhren der Saison

Weiteres Novum: Ab 2017 gilt in der Schweiz die strenge Swiss-made-Regel. Sie schreibt vor, dass mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten einer Uhr in der Schweiz anfallen müssen. Zuvor lagen diese bei 50 Prozent und bezogen sich nur auf das Uhrwerk. Damit die neue Regel die Branche nicht zu hart trifft, wurde eine Übergangsfrist vereinbart. Bis Ende 2018 dürfen Uhrengehäuse und -gläser von der Berechnung ausgenommen werden, sofern sie bei der Marke schon im Lager liegen. Armbänder sind von der Regel komplett ausgeschlossen.



Wie wirtschaftsfördernd solche Gesetze sein können, belegen Studien. Danach sind Konsumenten bereit, für einen echten Schweizer Zeitmesser bis zu 20 Prozent, für vereinzelte Mechanikuhren sogar bis zu 50 Prozent mehr zu bezahlen. Von solch strikten Umsetzungen sind die EU-Länder, allen voran Deutschland, weit entfernt. Weltweit betrachten viele Konsumenten 'Made in Germany' ebenso als Gütesiegel, doch die Gesetze sind schwammig.

Daher adeln viele Produzenten branchenübergreifend ihre Waren gerne mit der deutschen Herstellungsbezeichnung - obwohl sie oft zum Großteil im Ausland gefertigt werden. Die Glashütter Uhrmacher bilden eine rühmliche Ausnahme: ein Gericht beschloss, dass die Herkunftsbezeichnung nur verwendet werden darf, wenn die 'Glashütter Regel' befolgt wird - die Wertschöpfung muss mindestens 50 Prozent an diesem sächsischen Ort betragen.

Seite 1 von 2 1. Teil: Subwoofer fürs Handgelenk

Subwoofer fürs Handgelenk 2. Teil: Fake-Uhren werden immer mehr zum Problem

Nachrichtenticker