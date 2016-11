Pro und Contra Firmen-Weihnachtsfeier Ho-ho-ho-hoffnungslos?

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Weihnachtsfeier - ja oder nein? Einerseits könnte es nett werden, doch was, wenn man sich blamiert oder langweilt?

Pro: Natürlich sollten Sie zur Weihnachtsfeier gehen!

Schließlich bekommt man nicht sehr oft die Chance, auf Firmenkosten zu schlemmen, zu trinken und betrunkene Gespräche mit Kollegen und Vorgesetzten zu führen. Weihnachtsfeiern sind ein Minenfeld an Fettnäpfchen, doch die Vorteile überwiegen insgesamt, selbst wenn man zu denen gehört, die sich zur Teilnahme eher überwinden müssen.

Einerseits hat man endlich die Chance, Kollegen ganz anders kennenzulernen, als es im Joballtag und in knappen Mittagspausen möglich ist. Auf der Weihnachtsfeier sind alle gelöster als sonst: Das Jahr ist so gut wie um, die Feiertage sind in Sicht. Der feierliche Rahmen schafft einen leichten Ausnahmezustand, indem sich alle etwas herausputzen und Chefs neben Praktikanten das Tanzbein schwingen. Die Hierachien sind ein wenig durchlässiger als sonst.

Die Weihnachtsfeier ist ein guter Ort, um die Grundstimmung der Firma und ihr eigentümliches Soziotop zu erfassen - das beginnt schon mit der Eröffnungsrede, die motivierend, dankend oder pessimistisch ausfallen kann. Wer kann mit wem, wer meidet sich, wer hat ein Auge auf wen geworfen?

Wenn Sie erscheinen, zeigen Sie Kollegen und Vorgesetzten, dass Sie am Unternehmen und dem Team zusammenhalt interessiert sind. Sie honorieren die Großzügigkeit der Geschäftsleitung, die Feier auszurichten, und das Engagement der Kollegen, die alles organisiert haben. Indem man zusammen feiert, kreiert man ein gemeinsames Erlebnis, über das man noch lange sprechen kann. Das schweißt zusammen.

Wollen Sie wirklich die lustige Geschichte über den Abteilungsleiter verpassen, der bei der wilden Tanzeinlage aufs Buffet gestürzt ist? Eben. Außerdem, wie Odo Marquard (1928 - 2015) schreibt, ist der Mensch "das exzentrische Lebewesen, das ohne das Fest nicht auskommen kann". - Also nichts wie hin!

Greta Lührs feiert, im Gegensatz zu vielen ihr bekannten Menschen, gern Weihnachten. Auch mit Kollegen.

Seite 1 von 2 1. Teil: Ho-ho-ho-hoffnungslos?

Ho-ho-ho-hoffnungslos? 2. Teil: Contra: Weihnachtsfeiern sind verdeckte Machtinstrumente

