22 Wirtschaftsfrauen im Stil-Check Anziehen, Karriere machen!

Andreas Rose hilft als Stilcoach seinen Kunden, das richtige Outfit zu finden. Für manager-magazin.de unterzieht er zum zweiten Mal wichtige Wirtschaftsfrauen einem kleinen Mode-Gutachten.

Was trage ich im Büro? Für Männer ist die Antwort einfach. Auch, wenn es immer lässiger zugeht: Mit einem gut sitzenden Anzug macht man immer noch keinen Fehler. Frauen haben mehr Auswahl, aber auch für sie gibt es Klassiker, die immer passen.

Auf der Suche nach der perfekten weißen Bluse, einem angesagten Blazer und passenden Pumps? Schwarzer Blazer, weiße Bluse und Bleistiftrock sind "Büro-Evergreens" und wirken immer seriös. Investieren Sie deshalb in Qualität. Kaufen Sie das Beste, was Sie sich leisten können. Verpassen Sie Ihrer Garderobe ein cooles Style-Update dank passgenauer Looks mit modernem Twist.

Wie viele verschiedene Gesichter guter Business-Style haben kann, lässt sich anhand von 22 Wirtschaftsfrauen zeigen. Und ehe man uns unterstellt, damit Frauen nach anderen Maßstäben zu messen als Männer: Stilbewusstsein ist für beide Geschlechter gleichermaßen wichtig - wie unsere Modekritik der Dax-Chefs zeigt.

Und hier sind die wichtigsten Tipps für den modernen Office-Look. Vom morgendlichen Jour fixe bis zum Geschäftsessen - mit diesen Klassikern versprühen Sie individuellen Charme.

Kleider fallen in die geniale Styling-Kategorie "Mit einem Teil sofort doll aussehen". Die amerikanische Designerin Diane von Fürstenberg ist bekannt für feminine Businesskleider, die sich dank des Zusammenspiels aus taillierten Schnitten und ausdrucksstarken Farben im modernen Office tragen lassen. Ebenso bringen Etuikleider mit Prints und hohem Kragen einen modernen Twist zur farblich gedeckten Bürogarderobe. Im Sommer solo tragen oder mit kurzen Jacken kombinieren.

Im Sommer dürfen Röcke gern etwas auffälliger sein. So zum Beispiel mit All-Over-Print oder verzierten Säumen tragen. Gerade geschnittene und kniebedeckende Röcke in gedeckten Farben sind perfekte Officepartner. Feminin und professionell gekleidet sind Sie ebenso mit Midiröcken. Je verspielter und farbenreicher der Rock, desto schlichter sollte die Bluse ausfallen. Kombinieren Sie in dieser Saison einen bunt gestreiften Faltenrock aus schimmerndem Lamé zu einer weißen Bluse.

Komplettieren Sie Ihren Look in der Übergangszeit und werfen Sie auf dem Weg in die Mittagspause einen Trenchcoat über die Schultern. Statt Beige lieber in Armygrün oder Navyblau, denn das wirkt dynamischer.

Die Hosenanzüge sind wieder da: à la Marlene Dietrich mit weitem Bein und hohem Bund. Bei wichtigen Präsentationen und Treffen mit Geschäftspartnern strahlt der passgenaue Zweiteiler Kompetenz und zugleich hohen Wohlfühlfaktor aus. Für einen After-Work-Event tauschen Sie Ihre Businesstasche gegen eine schlichte Clutch ein.

Ein smarter schwarzer oder blauer Blazer sollte in keinem gut sortierten Kleiderschrank fehlen und verleiht jedem Outfit "Instant-Seriösität". Verzierte Knöpfe und elegante Revers gehören zu den angesagten Blazer Styles der Saison. Der Schlitz an der Rückseite sorgt für eine optimale Bewegungsfreiheit.

Bluse in Weiß: Ob Schluppenbluse, Hemdbluse, Rüschenbluse, Statementärmel - gerade gewagte Kombinationen machen das altbekannte Teil zum Hingucker. Farblich gibt es im Business keine Einschränkung, solange grelle Farben nicht kunterbunt kombiniert werden. Statt Schwarz oder Grau lieber Armygrün, Navyblau oder Bordeauxrot wählen, das wirkt dynamischer. Ton in Ton - auch einfarbige Outfits verbessern die Silhouette.

Das Farbduo Schwarz und Creme signalisiert Frische und Energie in der Business-Garderobe. Die "Forever-Kombi": Mit einer schwarzen Ledertasche und beigefarbenen Pumps liegen Sie immer richtig.

Das sind die teuersten Handtaschen Luxusindex: Die Online-Plattform Rebelle handelt mit Luxusmode aus zweiter Hand. Exklusiv für manager magazin online hat Rebelle einen Index entwickelt, der die Wertentwicklung besonders hoch gehandelter Artikel abbildet. Hier sind die Werte im Einzelnen. Wir vergleichen jeweils den Neupreis aus dem Juni 2016 mit dem durchschnittlichen Wiederverkaufswert bei Rebelle im April 2017. Hermès Birkin Bag: Diese Tasche ist über Jahre eine stabile Wertanlage und gilt als Statussymbol, nicht zuletzt, weil die Firma die Taschen so verknappt, dass Kundinnen manchmal zwei Jahre auf ihr Exemplar warten müssen. Deshalb liegt der Second-Hand-Preis sogar über dem Neupreis von 7800 Euro; im April 2017 erzielte die gebrauchte Tasche bei Rebelle einen Durchschnittspreis von 10.100 Euro. Das sind 70 Euro mehr als vor knapp einem Jahr. Hermès Kelly Bag: Der zweite All-Time-Klassiker der wertstabilen Taschen. Zwar liegt der aktuelle durchschnittliche Second-Hand-Preis (6135 Euro) hier unter dem Neupreis (7200 Euro), aber die Tasche hat damit ein wenig Boden gutgemacht: Vor zehn Monaten lag der Wiederverkaufswert noch 35 Euro niedriger. Louis Vuitton Speedy: Die Tasche liegt stabil im Index - Neupreis und Wiederverkaufswert haben sich nicht geändert: 760 und 490 Euro. In der Langzeitbetrachtung allerdings hat sich der Wert verschlechtert; vor zwei Jahren lag der Gebraucht-Durchschnittspreis noch bei 600 Euro. Louis Vuitton Neverfull: Auch hier blieben die Werte gleich. Der Neupreis lag im Juni 2016 bei 945 Euro, gebraucht erzielt sie seither Durchschnittspreise von 730 Euro, daran hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Vor zwei Jahren allerdings lag der Wiederverkaufswert noch 50 Euro niedriger. Chanel Flap Bag: Kleiner Wertanstieg für diesen Klassiker. Die Tasche kostete neu 4750 Euro, gebraucht erzielte sie aktuell durchschnittlich 2780 Euro. Das sind 30 Euro mehr als im Vorjahr. Chanel Boy Bag Medium: Auch hier ein kleiner Anstieg. Der Neupreis für diese Tasche beträgt 4250 Euro, gebraucht erzielt sie immerhin 50 Euro mehr als im Vorjahr: 3050 Euro. Prada Shopper Vitello: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wertverlust leicht gesunken. Neu kostet die Tasche seit Jahren stabil 1200 Euro, gebraucht derzeit rund 735 Euro, das waren im Vorjahr noch 35 Euro weniger, allerdings waren es vor zwei Jahren noch mehr als 1000 Euro. Celine Luggage Bag: Kleiner Wertanstieg für die geräumige Großraumlimousine unter den Handtaschen: Neu kostete sie im Juni 2016 2200 Euro, gebraucht liegt sie aktuell bei 1790, das sind immerhin 40 Euro mehr als im Vorjahr. Chloé Marcie: Diese Tasche haben wir im Vorjahr erstmals in den Luxusindex aufgenommen. Seither hat sie minimal an Wiederverkaufswert verloren: Neupreis 1490 Euro, gebraucht 970, das sind 10 Euro weniger als im Juni 2016. Céline Edge : Die schnörkellose Henkeltasche,ebenfalls erst seit 2016 im Luxusindex, bleibt sich treu. Neu kostete sie 1800 Euro, gebraucht im Schnitt ein Drittel weniger. Keine Veränderung. Louboutin So Kate Pumps: Auch gebrauchte Schuhe haben noch beträchtlichen Wert, jedenfalls, wenn sie von Louboutin sind. Neu kosteten die orthopädisch eher fragwürdigen Treter 515 Euro, gebraucht erzielen sie aktuell 355 Euro, das sind 5 Euro mehr als im Vorjahr. Yves Saint Laurent Sac du jour: Der freundliche Tagesbeutel mit den markanten Henkeln bleibt ebenfalls erstaunlich wertstabil. Neupreis: 2450 Euro, gebraucht 2015 Euro; das sind 15 Euro mehr als im Vorjahr. Dior Lady Dior Bag: Wer sich von der zierlichen Henkeltasche trennen will, muss einen herben Wertverlust einkalkulieren: Neu kostet das gute Stück happige 3200 Euro, gebraucht durchschnittlich 1400, und das stabil seit einem Jahr. Céline Box Bag: Dieses Jahr haben wir die schlichte Clutch mit in die Beobachtung durch den Luxusindex aufgenommen. Neupreis: 3200 Euro, Wiederverkaufswert 2400 Euro. Gucci Horsebit Slipper: Der Klassiker, dieses Jahr ebenfalls neu im Index, profitiert vom aktuellen Gucci-Hype auf dem Second-Hand-Markt. Der Neupreis liegt bei 595 Euro, gebraucht werden sie durchschnittlich für 280 Euro verkauft.

