Die Trends der Möbelmesse IMM Cologne Einfach plüschig!

DPA

Plüsch und Purismus sind kein Widerspruch - das zeigt die Möbelmesse IMM, die noch bis 22. Januar in Köln läuft. Seite an Seite stehen hier der nüchterne Stahlrohrstuhl mit glatter Schale und das Barocksofa mit weichen Rundungen und flauschigen Stoffen - und das unter dem goldenen Lüster.

Ursula Geismann, Sprecherin des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie, erwartet als großen neuen Trend eine Fusion von gemütlichem Kitsch und der Nüchternheit des Bauhauses. Warum ist ausgerechnet Schnörkeliges im Trend, das leicht sogar an die Grenzen zum Kitschigen stößt? Weil wir die Formsprache als angenehm empfinden, wie Geismann erklärt. "Weil wir damit Wärme und Gemütlichkeit assoziieren." Und danach sehnten sich die Menschen derzeit stark; sie empfänden Sehnsucht nach Sicherheit und der Rückzug ins Zuhause.

Und doch meinen Branchenexperten, dass viele Hersteller auch auf einen sehr nüchternen, reduzierten Wohnstil setzen werden, etwa im Stil des Bauhauses. Auch das entspricht dem Zeitgeist - und erfüllt ein weiteres Bedürfnis der Menschen. Seit einigen Saisons schon schwelgen Designer viele im Retro-Trend. Manches Unternehmen legt sogar Originalentwürfe, die seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt werden, wieder auf - mit Erfolg.

Zugleich steigt die Nachfrage nach den großen Klassikern der Möbelbranche. "Im vergangenen Jahr waren Möbel im Mid-Century-Design beliebt", sagt Geismann. Das umfasst Produkte aus der Zeit von 1940 bis 1960. Nun bedienen sich die Firmen an der Produktpalette weiterer Jahrzehnte - den 1920er und 1930er Jahren, und darin vornehmlich dem Bauhausstil.

"Es geht zurück in die Zeit vor dem Internet", erklärt die Trendanalystin die Rückwärtsrolle der Branche. Zwar ist der Sprung ab Beginn der Massenverbreitung des Internets um 1996 bis in eine Stilwelt komplett ohne Digitalisierung um die 1920er Jahre ziemlich groß, doch man muss es symbolisch verstehen: Es geht optisch in eine Welt ohne die moderne Hektik und die Schnelligkeit der neuen Medien.

Denn das Zuhause soll eine Umgebung sein, die uns davon verschont - wenn mal der Punkt erreicht ist, an dem wir das Handy abschalten wollen. Möbel im Stil vergangener Jahrzehnte machen das Haus und die Wohnung dann zumindest gefühlt zu einer Zeitkapsel mit dicker Stahltür, in die man sich bei Bedarf zurückziehen kann.

