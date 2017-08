Ikea macht sich Game-of-Thrones-Hype zunutze Anleitung: Nachtwachen-Mantel zum Selbermachen

Zur Großbildansicht HBO / DPA Jon Snow (Kit Harington) trägt als stilbewusster Mann der Nachtwache einen Ikea-Mantel.

Die Männer der Nachtwache sind grimmige Kerle. Wer auch nur eine Folge der Blockbuster-Serie "Game of Thrones" gesehen hat, weiß: Mit Jon Snow und seinen harten Gesellen in ihren Fellumhängen legt man sich besser nicht an.

Allerdings bekam die Magie einen kleinen Kratzer, als sich ein rund ein Jahr altes Video der Chef-Designerin der Serie, Michele Clapton, rasant über die sozialen Medien verbreitete. Clapton hatte bei einem Vortrag im Getty-Museum in Los Angeles offenbart, woher sie das Material für die martialischen Mäntel bekommt: In der Teppichabteilung bei Ikea.

Das Schaffell "Skold" kostet dort gerade mal 39,99 Euro. Ein Schnäppchen, denn "Game of Thrones" gilt als eine der teuersten Fernsehproduktionen der Gegenwart - rund 10 Millionen Dollar soll die Produktion pro Folge der vergangenen Staffel gekostet haben.

Der schwedische Möbelkonzern nutzte die virale Gratispropaganda mit einer feinsinnigen Replik auf Facebook: Einer Anleitung zum Selbstmachen der Pelzumhänge.

Es war nicht das erste Mal, dass Ikea eine Steilvorlage gekonnt verwandelte. Als vor einigen Monaten das Luxuslabel Balenciaga die ikonische blaue Ikea-Großraum-Einkaufstasche als Ledermodell für mehr als 2000 Dollar dreist kopierte, hatte Ikea mit einer feinsinnigen Werbung für das 0,99 Dollar teure Original gekontert: Nur wenn es raschle, sei es echt.

Bei den Mänteln der Nachtwache kann sich allerdings jeder ohnehin sicher sein, mit "Skold" ein Westeros-Original zu bekommen - auch wenn der Schnitt in der Anleitung von Ikea doch arg vereinfacht ist.

