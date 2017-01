Wolkenkratzer, Kasino, Krankenhaus Diese elf Gebäude waren teurer als die Elbphilharmonie



Die spektakuläre Eröffnung der Elbphilharmonie hat zumindest kurzfristig eine alte Diskussion wieder angefacht: Ist "die Schöne", wie Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz den Konzertsaal in seiner Eröffnungsrede nannte, ihre immensen Kosten wirklich wert? Etwas mehr als eine Milliarde Dollar, so zeigt es die Grafik von Statista, hat der Bau laut Gebäudedatenbank Emporis gekostet (der Hamburger Senat gibt Kosten von 866 Millionen Euro an - Medienberichte lassen allerdings Zweifel an dieser Zahl aufkommen).

Spektakuläres Video zeigt spektakulären Bau:

Video anzeigen Video ansehen Bild: REUTERS

Die Emporis-Aufstellung zeigt: Zumindest bei den Baukosten kann das neue Hamburger Wahrzeichen mit anderen ikonischen Bauprojekten mithalten. Londons 2013 eröffneter Shard-Wolkenkratzer wird etwa mit 1,9 Milliarden Dollar bepreist und überflügelt damit den knapp 150 Meter höheren Taipei-101-Turm um knapp 150 Millionen Dollar. Teuerstes Gebäude der Welt ist laut Emporis das One World Trade Center in New York City - 3,9 Milliarden Dollar soll dieses Prestigeprojekt gekostet haben.

luk

Nachrichtenticker