Sir Paul Smith ist einer der erfolgreichsten Modedesigner weltweit - und der untypischste Vertreter seiner Branche. Ein Gespräch über Zufälle, stinkende Hunde und die große Liebe.

Der erste Eindruck: Chaos. Im Büro von Paul Smith im Londoner Stadtteil Covent Garden stapeln sich Bücher, Fahrräder, Gießkannen, Stöcke, Fotos, Modellautos, Plastikeier. Gerade kam eine Box mit 200 naja, eigentlich nichtgebrauchten Handys aus Italien an. "Die Leute wissen, dass Paul Smith Sachen mag", sagt der Designer. Er habe zwar keine Ahnung, was er mit den Handys anfangen werde, aber wegschmeißen komme nicht infrage. "Jemand hat sich schließlich die Mühe gemacht, sie mir zu schicken."

Smith hortet die Geschenke auch, weil sie ihm bei der Arbeit helfen. Er müsse gar nicht aktiv nach neuen Ideen suchen, sagt er. "Die Inspirationen kommen zu mir."

Smith gilt als klassischer Gentleman. Er mag das Image. "Viele junge Menschen denken, es sei nicht mehr cool, gute Manieren zu haben", sagt Smith. "Dabei bin ich der beste Beweis, dass beides geht."

SPIEGEL ONLINE: Mit Verlaub, Sie sind der untypischste Designer, den man sich vorstellen kann.

Smith: Finden Sie?

SPIEGEL ONLINE: Ihre Karriere ist eine Aneinanderreihung von Zufällen. Nehmen wir bloß den Anfang: Dass Sie zur Mode gekommen sind, liegt an einem Unfall.

Smith: Stimmt. Ich wollte eigentlich Rennradfahrer werden. Aber als ich 17 war, bin ich mit einem Auto zusammengekracht und lag anschließend drei Monate im Krankenhaus. Mein Oberschenkelknochen war gebrochen, das Knie, das Schlüsselbein, die Rippen, die Nase, mehrere Finger. Der Unfall war ein Wendepunkt in meinem Leben. Zuvor bin ich pro Woche rund 560 Kilometer geradelt. Und nun lag ich in diesem Bett und konnte nur noch daliegen.

SPIEGEL ONLINE: Klingt nach Frust und Langeweile.

Smith: Es war nicht leicht. Während meiner Zeit im Krankenhaus sind 16 Menschen auf der Station gestorben. Aber ich war schon immer mit einer großen Lebensfreude gesegnet. Außerdem kann ich Menschen zum Lachen bringen. Beides hat mir sehr geholfen. Zwei meiner Bettnachbarn sind zufällig zur gleichen Zeit wie ich entlassen worden, und sie haben mich mit in einen Pub geschleppt, in dem sich Kunststudenten trafen. Dort wurde über Warhol geredet, über Pop-Art und Kandinsky. Alles Sachen, von denen ich zuvor nie gehört hatte. Ich habe diese Welt der Kreativen durch Zufall kennengelernt, aber ich wusste schnell: Da will ich rein.

SPIEGEL ONLINE: Warum haben Sie trotzdem nie studiert?

Smith: Ich habe mit 15 die Schule verlassen und seitdem immer gearbeitet. Ich wollte nicht studieren, ich wollte verdienen. Die Studenten im Pub hatten nie Geld, ich war derjenige, der Runden spendierte. Dass es dann die Mode wurde, habe ich allein Pauline zu verdanken.

SPIEGEL ONLINE: Ihrer heutigen Ehefrau. Die Geschichte von Paul und Pauline - noch so ein Zufall, oder?

Smith: Und was für ein glücklicher. Ich wollte damals einen Hund haben, einen Afghanen, die sind mir so ähnlich mit ihrer Energie, der großen Nase, den langen Haaren und dürren Beinen. Ein Freund kannte da eine Frau aus London, die zwei Afghanen hatte und die regelmäßig in meiner Heimatstadt Nottingham zu Besuch war. Es gab ein erstes Treffen, und wenige Wochen später kam sie zu meiner Geburtstagfeier. Pauline war damals 26, verheiratet und hatte zwei Kinder, fünf und acht Jahre alt.

