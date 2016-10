Business-Knigge über das Stiefkind der Gefühle Wie Neid unseren Erfolg blockiert

Zur Großbildansicht AFP Tja, hier brauchen Sie mit Ihrem 14 Jahre alten VW Golf wohl eher nicht vorzufahren. Aber lassen Sie den Leuten ruhig Ihren Spaß - Neid schadet nur dem, der ihn hat, nicht dem anderen.

Katharina Starlay Wala Heilmittel GmbH / Stephanie Schweigert Stilclub.de. Als Stilcoach begleitet sie Einzelpersonen für mehr Erfolg in Beruf und Karriere. Seit 2002 berät sie auch Unternehmen für deren Außenauftritt und entwirft Firmenkleidung.

Wer kennt es nicht, dieses unbestimmt nagende Gefühl, das schlechte Laune verursacht? Was viele umtreibt und selten einen Namen hat, kann ungemein beflügeln - oder aber unser Fortkommen komplett lähmen: der Neid. Wann tut er gut und wann überhaupt nicht? Und was können wir tun, um ihn für unseren persönlichen Erfolg einzusetzen?

Wie bei allem im Leben haben wir selbst die Wahl, welchen Weg wir einschlagen wollen - in diesem Fall: ob wir destruktiv oder aber konstruktiv damit umgehen wollen. Dazu müssen wir das diffuse Gefühl erst einmal anerkennen, bevor es spitzzüngig macht oder zweifelhafte Instinkthandlungen nach sich zieht.

Im besten Fall lassen wir uns außerdem auf die Ursachenforschung ein und kommen zu dem Schluss, dass Neid mit dem eigenen Defizitdenken und oft einseitiger Betrachtung verbunden ist. Dann sind wir schon einmal sehr viel näher an den Bereichen, die wir uns selbst nicht zutrauen oder bei denen wir Schwierigkeiten haben, sie zu erreichen. Und damit den eigenen Wünschen und Sehnsüchten ein ganzes Stück näher.

Oder es gelingt uns, das eigene reduzierte Denken durch einen gesunden Rundumblick auszuwechseln. In einer mal mehr, mal weniger verborgenen Stube unseres Bewusstseins wollen wir doch alle geliebt, anerkannt und gut honoriert werden. Das macht den Neid so menschlich. Nur warum gönnen wir anderen nicht, was wir selbst für uns wollen? Im Kampf um den eigenen Erfolg ist sicherlich eine der stärksten Waffen, anderen auch etwas zu gönnen. Denn es gibt sie, diese Menschen die alles zu haben scheinen: Schönheit, Intelligenz, Talent, Freunde, Geld... und dann sind sie auch noch nett!

Destruktiv oder konstruktiv zu reagieren - es ist unsere Entscheidung. Vielleicht können wir bei der Begegnung mit solchen Menschen endlich unsere eigenen Stärken profilieren lernen. Die folgenden Szenarien sind eine Annäherung an den Neid, den jeder von uns für - oder gegen sich selbst verarbeiten kann.

