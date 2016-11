Torres del Paine in Chile Im Bann des achten Weltwunders

Manche Gäste sind enttäuscht, wenn Armando Iglesias sie zum achten Weltwunder führt. Nicht wegen der Landschaft, die Granitzacken von Torres del Paine sind schöner als auf jedem Foto. "Den Leuten fehlt das Wildnis-Gefühl", sagt Iglesias. Der 46-Jährige trägt Gaucho-Barett zum Pferdeschwanz, er kann reiten wie ein Cowboy der Pampa, aber sein Geld verdient er als Touristenguide. Trotzdem sagt er: "Wir müssten die Zahl der Besucher beschränken. In der Hochsaison sind jetzt zu viele Leute hier."

Vor ein paar Jahrzehnten war Torres del Paine nur einer von vielen Nationalparks irgendwo im weiten Patagonien. Der rasante Aufstieg begann, als 1994 der W-Trek markiert wurde. Der 70 Kilometer lange Rundweg führt in vier bis fünf Tagen an Gletscherseen und dem Paine-Massiv entlang, auf der Karte ähnelt er tatsächlich einem W. Heute ist er für Chile, was der Louvre für Paris ist: Jeder Tourist will ihn einmal sehen. Und so schiebt sich nun jeden Südsommer eine lange Karawane über den Weg.

Seit 2013 Millionen Nutzer der Online-Plattform Virtualtourist Torres del Paine zum achten Weltwunder wählten, gibt es endgültig kein Halten mehr. 220.000 Besucher zählte der Nationalpark im vergangenen Jahr. Die meisten von ihnen kommen zum Wandern. Oder um einfach im Auto zu den Aussichtspunkten zu fahren. Den Massen zu entkommen, ist nicht einfach. Denn außer dem W und seiner Verlängerung, der Runde ums gesamte Massiv mit dem sinnigen Namen O, gibt es keine Mehrtagesrouten. Doch allein sein ist noch möglich. Auf dem Pferd, im Kajak - und in der Nebensaison sogar beim Wandern.

Puerto Natales, Frühling auf der Südhalbkugel. Im Kreisverkehr steht eine Statue, die aussieht wie ein Bär beim Walzer. Es ist ein Mylodon, ein ausgestorbenes Riesenfaultier, dessen Fell der britische Reiseschriftsteller Bruce Chatwin in Patagonien suchte. Seit seinem Besuch hat sich Puerto Natales verändert. Viele der bunten Holzhäuser sind jetzt Restaurants und Hostels. Aber die charmante Atmosphäre eines Außenpostens ist geblieben.

Der Minibus rollt weiter durch die Pampa, hinter dem Monte Balmaceda gleißt in der Ferne das südliche Eisfeld, die Türme des Paine-Massivs ragen auf wie die Zähne eines gigantischen Raubtiers. Oder wie in Schokosoße getunkte Keksstücke, je nach Fantasie. Schopfkarakaras lauern auf Zaunpfählen, Flamingos staksen durch einen See, ein Gürteltier huscht davon. Ein Nandu ist weniger scheu, der Laufvogel trabt neben dem Geländewagen her.

Überhaupt ist die ganze Fahrt eine große patagonische Safari. Kondore flattern von einem Kadaver auf, und neben der Straße grasen Herden von Guanakos. 4000 der Tiere leben im Park, sie sind hier vor Jägern geschützt. Ihre Population muss nicht begrenzt werden, denn jedes Jahr fressen Pumas ein Drittel der Jungen. Auch die Pumas - laut einer Studie gibt es 25 im Park - sind geschützt. Das hält die Bauern der Gegend allerdings nicht davon ab, jedes Jahr ein paar der verhassten Schafsräuber zu schießen.

Iglesias parkt an einer Hütte, die ernsthaft Puesto El Gringo heißt. Im kargen Innern sitzen Daniel Armando Oyarzo, 33, und Moncho Balcazar, 44, an einem Holzofen. Sie trinken natürlich Mate-Tee, als echte Gauchos. Dass alle Gäste sie beim Schlürfen und Fläzen fotografieren wollen, wundert die beiden längst nicht mehr. "Aber in 20 Jahren wird es hier keine Gauchos mehr geben", sagt Iglesias. Die Jungen hätten keine Lust mehr auf die harte, einsame Arbeit. Gauchos verdienen kaum mehr als den Mindestlohn, viele sterben früh.

Balcazar und Oyarzo packen Lammdecken auf die Sättel und legen den Touristen lederne Überhosen an. "Nicht rumfuchteln oder laute Geräusche machen", sagt Balcazar. Die Pferde seien noch schreckhaft, es ist der erste Ausritt in dieser Saison. Auf die Nase kommt Sunblocker. Die Gauchos lächeln spöttisch. Sie tragen nicht mal Sonnenbrillen. Zeug für Schwache.

