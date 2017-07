Die besten Hotels und Restaurants am Tegernsee Müßiggang für Fortgeschrittene

DPA

Sich dem Müßiggang hingeben? Das ginge in diesem zauberhaften Tal ganz wunderbar. Aber zwischen Lammrücken und Schweinebraten wird, bitte schön, auch noch gewandert. Die vielen herrlichen Schmankerln muss man sich verdienen!

Der Feinschmecker



Das internationale Gourmet-Magazin



Aktuelles Heft bestellen



www.der-feinschmecker-shop.de Heft 8/2017Das internationale Gourmet-Magazin

Natürlich könnte man, von der A8 über Gmund und Bad Wiessee kommend, einfach in die Tiefgarage des "Seehotels Überfahrt" abtauchen und das Haus die nächsten zwei, drei Tage nicht verlassen. Der einstige Lobby-Prunk aus Gold, Marmor und bunten Sesselchen hat eleganten, reduzierten Formen Platz gemacht, die Farbwelten sind naturverbunden, das Ambiente ist warm. Die renovierten "Elegant Nature"-Zimmer mit viel hellem Holz, dezentem Licht und mattfarben bezogenem Sessel wirken fast so beruhigend wie der Balkonblick auf den See.

Neues gibt's auch im Hausrestaurant "Egerner Bucht", das sich künftig verfeinerter alpenländischer Küche aus regionalen Produkten widmet: Filet von der Tegernseer Lachsforelle wird mit Slyrs Whisky vom Schliersee gebeizt und mit bayerischem Wasabi serviert, das Berglamm in Suttenheu aus wild wachsenden Gräsern gegart.

Am Abend geht's hinein ins Restaurantreich von Christian Jürgens. Auch hier viel Natur, mit Hirschleder bespannte Wände, dazwischen Schwarz-Weiß-Fotos vom See, der Weinkühler steckt in einer Art Baumstumpf. Neuerdings füllt die Salzburgerin Marietta Stegbuchner Gläser und Weinkarte. Doch schon führt uns Christian Jürgens in eine blühende Landschaft voll märchenhafter Winkel.

Frühlingshaft sprießen Blüten, Mini-Pilze und zartes Grün aus erdigem Grund (Kichererbsenmousse) auf einem Stein, die wir mit getrocknetem Rinderschinken aufnehmen. Das "Speckbrot", eine Hommage an die bayerische Brotzeit, ist ein hinreißender Happen mit Speck, Pilzrahm und einer Specklufthaube.

Die geniale Jürgens'sche Küche steckt voller Fantasie und Raffinesse, jedes Gericht regt die Sinne an; ob beim Reh mit Rouennaiser Sauce und ungemein fruchtiger Rote-Bete-Scheibe, das am Tisch unter loderndem Feuer den letzten Schliff bis zur rosaroten Perfektion bekommt oder beim Bratapfel, der mit herrlich würziger boudin noir (Blutwurst) gefüllt ist und auf Gänseleberschaum ruht. Als rund drei Stunden und fünf Gänge später die Patisserie zum Kaffee drei Trüffeln in Form von täuschend echten Champagnerkorken in einer kleinen Lackkiste schickt, sind wir selig und brauchen keinen Abstecher mehr an die Bar.

Am nächsten Morgen strahlt die Sonne über dem See. Perfekt, denn wir wollen wandern, uns den Schweinsbraten am Abend verdienen. Also parken wir am Eingang des Alpbachtals, holen die Wanderschuhe aus dem Kofferraum und starten hinauf Richtung Riederstein. Vorbei am "Gasthof Galaun" steigen wir aufwärts, über die krummen Treppenstufen des Kreuzwegs gelangen wir zur Riedersteinkapelle - was für ein Blick auf See und das Weißachtal! Das aus dem grünen Hang gegenüber aufragende Schloss Ringberg bleibt dagegen fernes Wunschziel: externen Gästen öffnet das heutige Tagungszentrum der Max-Planck-Gesellschaft nur wenige Male im Jahr.

Seite 1 von 2 1. Teil: Müßiggang für Fortgeschrittene

Müßiggang für Fortgeschrittene 2. Teil: Schweinebucht und Popperwiese

Nachrichtenticker