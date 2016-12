Besuch in der Kalahari-Wüste in Südafrika Die mit den Erdmännchen tanzen

TMN

Die Morgensonne sendet feurige Strahlen in die noch nachtkalte Luft. Vorbotin eines flirrend heißen Tages, kitzelt sie die müden Glieder nach einer kurzen Nacht. Wir stehen verschlafen vor einem Gebäude am Rand des Kgalagadi-Transfrontier-Nationalparks, im Norden Südafrikas, nahe der Grenze zu Botsuana. Und wir sind nicht allein. Neugierig hoppeln flauschige Tierchen mit spitzen Gesichtern über den roten Sand auf uns zu - die Erdmännchen sind wach.

"Passt auf eure Knöchel auf", warnt Jaco Reichert, Mitarbeiter des Reservats, während er uns in die Welt der quirligen Mangusten eingeführt. Denn Toto, ein griesgrämiger und besonders moppeliger Vertreter seiner Art, lässt seine schlechte Morgenlaune gerne an den nackten Beinen unvorsichtiger Besucher aus. Die anderen Erdmännchen richten sich auf die Hinterbeine auf und strecken ihren dunklen Bauch der aufgehenden Sonne entgegen. "Das ist ihr Morgenkaffee", sagt Reichert schmunzelnd.

Reichert arbeitet für das Schutzzentrum Kalahari Trails, das verwaiste oder aus Gefangenschaft stammende Erdmännchen aufnimmt. Obwohl schlecht gelaunt - Toto scheint sich hier wohlzufühlen: Vertrauensvoll klettert er auf Reicherts Schulter und genießt die Rundumsicht. Spike, ein verspielter Halbstarker, wetzt durch die Sanddünen, deren Geheimnisse uns auf einem kurzen Spaziergang über das Gelände gezeigt werden. Da sind zum Beispiel die Spuren der Dancing White Lady, einer handtellergroßen Spinnenart, die in ihrem unterirdischen Gang auf Beute wartet. Einige Meter weiter gräbt sich ein Ameisenlöwe, eine Larve, blitzschnell im Sand ein.

Das Nordkap ist Südafrikas größte Provinz, und ganz an ihrem äußersten Zipfel liegt ein schmaler Streifen Land, eingeklemmt zwischen den Grenzen von Botswana und Namibia. Hier beginnt die wüstenähnliche Sandlandschaft der Kalahari mit dem Kgalagadi Transfrontier Park, einem länderübergreifenden Nationalpark. Dank des Nationalparks können sich die einheimischen Tiere auf einer Fläche größer als Wales frei bewegen - kein Zaun hindert Leoparden, Gnus und Schakale am Überqueren der Ländergrenzen.

Um hier zu überleben, braucht es besondere Eigenschaften

Etwa 250 Kilometer weiter südlich frisst sich der Orange River auf seinem Weg nach Namibia in den felsigen Boden. Die Sanddünen weichen hier beeindruckenden Felslandschaften, Schluchten und Stromschnellen begleiten den Lauf des mächtigen Flusses. Und dank des Wassers liegt hier fernab der Küste eines der ertragreichsten Weingebiete des Landes. Kilometerweit erstrecken sich die Traubenhaine, riesige Betonplatten stehen zum Trocknen der Früchte zu Rosinen bereit, Weingüter und Brandydestillen laden zu Verkostungen ein. Auf Wildnis muss man trotzdem nicht verzichten: Im Augrabies Falls Nationalpark an der namibischen Grenze leben Giraffen, Paviane und Leoparden direkt neben den donnernden Wassermassen des Augrabies-Wasserfalls.

Die Kalahari ist dagegen karg und trocken. Täler und Hügel leuchten in Erdtönen von ausgewaschenem, fast weißen Sand in den Tälern bis hin zu leuchtendem Rot auf den Dünen. Die Vegetation ist geprägt von stacheligen Kameldornbäumen und trockenem Dünengras. In den Sommermonaten legt sich tagsüber lähmende Hitze über die Ebene. Salzpfannen liegen ausgetrocknet dort, wo ehemalige Seen unter der sengenden Sonne verdampft sind. Der Salzabbau aus diesen Pfannen ist neben dem Tourismus einer der großen Wirtschaftszweige in der Region.

Um hier zu überleben, braucht es besondere Eigenschaften: Die Wurzeln der heimischen Akazienarten reichen bis zu 100 Meter tief in den sandigen Boden. Die massigen Oryxantilopen halten dank eines Kühlsystems in ihrer Nase Körpertemperaturen von bis zu 46 Grad aus. Und sie kennen besondere Wasservorräte: Die nach den Tieren benannten Oryx-Wurzeln haben einen hohen Wasseranteil. Sie schmecken zwar abartig bitter, bewahren aber vor dem Austrocknen.

Am westlichen Rand des Parks, mitten im Nirgendwo, liegt hinter Dünen versteckt die "!Xaus"-Lodge. Das Ausrufezeichen steht für den Klicklaut in der Nama-Sprache, der durch Zungenschnalzen gebildet wird. Etwa zwölf Holzhütten stehen hier, verbunden durch Stege, auf einer Düne mitten im endlosen Sand. Die Stelzenbauweise soll Tiere fern halten - das klappt allerdings nur mittelmäßig. In der Nacht vor unserer Ankunft hat eine Hyäne das Ledersofa im Eingangsbereich zerlegt. Es duftete wohl zu verführerisch. Der Pool wird regelmäßig von einem Leoparden aufgesucht, der dort seinen Durst stillt.

Seite 1 von 2 1. Teil: Die mit den Erdmännchen tanzen

Die mit den Erdmännchen tanzen 2. Teil: Am Wasserloch gilt das Recht des Stärkeren

Nachrichtenticker