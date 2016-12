Skiurlaub ohne Pendelstress Diese Hotels sind direkt an der Piste

Ist es nicht herrlich, wenn man im Skiurlaub ausschlafen kann - und trotzdem als einer der ersten auf der Piste ist? Das geht, wenn man auf der Abfahrt wohnt. Oder zumindest direkt an der Talstation. Etliche Hotels bieten dieses Konzept: Skiklamotten anziehen, Ski- oder Snowboardstiefel festschnallen, Bretter greifen - und los geht's. Direkt vor der Haustür. Am besten ganz früh am Morgen, wenn die Pisten noch frisch gemacht sind und niemand Rillen in den leicht überfrorenen Schnee gefahren hat.

Das klingt nach Traumurlaub, hat aber auch Nachteile - unter anderem preisliche. Denn es sind selten die günstigen Unterkünfte, die nah an der Piste liegen. "Allerdings gibt es immer mehr Gäste, die Wert auf diesen Luxus legen", sagt Claudia Marte von der Österreich-Werbung. "Ski-in, Ski-out" heißt das Prinzip "Wohnen an der Piste" bei vielen Veranstaltern.

Die Infrastruktur für Gäste ist in zahlreichen Hotels, die direkt an den Abfahrten liegen, auf Wintersportler ausgerichtet - mitunter gibt es sogar Zimmerangebote, die den Skipass gleich beinhalten. Besonders schnell ausgebucht sind diese Häuser in den Schulferien - den deutschen ebenso wie denen in den Nachbarländern, in denen Wintersport groß geschrieben wird.

Manchmal allerdings hat die Nähe zur Piste auch Nachteile. Denn nicht immer können Urlauber mit dem Auto bis vor die Tür fahren. Und das kann bei der Anreise mit Familie, Gepäck und Skiausrüstung zu Beginn und am Ende des Urlaubs richtig nerven.

Gelöst wird dieses Problem auf verschiedene Weisen - je nachdem, wo das Hotel ist. Das Alpenhotel Panorama auf der Seiser Alm etwa liegt mitten im Naturpark Schlern, auf 2015 Metern Höhe. "Schon um in den niedriger gelegenen Ort Compatsch zu kommen, brauchen Wintergäste eine spezielle Fahrerlaubnis", erklärt Hotelchefin Waltraud Griesser. Die gibt es zur Hotelbuchung dazu. In Compatsch ist Endstation für das Auto. "Wir laden dort das Gepäck in einen kleinen Bus und bringen die Gäste hoch ins Hotel."

Das ist sonst nur zu Fuß, mit der Pferdekutsche oder einem Sessellift zu erreichen. Denn: Es steht ganz allein auf dem Berg. Rundherum die Dolomiten, direkt vor der Tür etliche Kilometer Langlaufloipen und Abfahrtspisten.

