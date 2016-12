Zu Silvester nach Dubai? Gigantisches Feuerwerk - aber ohne Party auf der Straße

Zur Großbildansicht TMN / Dubai Tourism Rund um das Luxushotel "Burj al Arab" steigt ein außergewöhnliches Feuerwerks.

Wer weit weg von Europa ins neue Jahr kommen will, hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Silvester unter Palmen, eher ruhig, zum Beispiel in der Karibik? Oder doch die große Party mit gigantischem Feuerwerk in einer der Weltstädte? Dubai hat sich bei den Deutschen zu einer Top-Destination für den Urlaub rund um den Jahreswechsel entwickelt. Das Emirat am Persischen Golf vermarktet sich als schillernde Trendmetropole der Zukunft, ein verlockendes Image. Doch es gibt auch Grund für Enttäuschungen. Was für eine Silvesterreise nach Dubai spricht - und was dagegen: Lesen Sie unser Pro und Kontra.

Nachrichtenticker