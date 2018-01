So finden Sie Ihr Traumziel im Indischen Ozean Lieber Mauritius, Madagaskar oder doch die Kokosinseln?

Traumziel vor allem für Pärchen: Die Malediven bieten wunderbare Strände und exklusive Inselresorts - für die entsprechenden Preise.

Unter einer Kokospalme am weißen Sandstrand fläzen, mit Walhaien schwimmen oder einen Vulkan besteigen: Das alles geht am Indischen Ozean. Wo man was am besten macht, hängt vom Budget ab - und von den eigenen Ansprüchen. Eine Auswahlhilfe für Einsteiger.

Es ist das kleinste der drei Weltmeere, bietet aber eine große Auswahl an Reisezielen. Vulkaninseln, unzählige weiße Sandstrände, Korallenriffe und einmalige Tier- und Pflanzenwelten: Das alles finden Touristen im Indischen Ozean. Zu den beliebtesten Zielen gehören die Malediven und Seychellen, Mauritius und Sri Lanka. Und es gibt abgeschiedene Inselreiche.

Hier ist ein Überblick über die schönsten Reiseziele - und für wen sie sich eignen: