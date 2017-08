Extratouren durch Deutschland Sieben Tipps für Oberbayern

Kultur im Schloss, Kunst am Wasser, Pralinen für ganz Europa: sieben weitere Empfehlungen, frisch vor Ort recherchiert.

Expressionismus

Tour durchs blaue Land

Auf ihrer Suche nach neuen Ausdrucksformen ließen sich viele expressionistische Künstler aus dem Umfeld des Blauen Reiters von der oberbayerischen Landschaft inspirieren. Sehr nah kommt man dem Künstlerkreis im Sommerhaus von Gabriele Münter und Wassily Kandinsky in Murnau, heute ein kleines Museum (www.muenter-stiftung.de).

Dem Werk von Franz Marc ist in Kochel am See ein puristischer Neubau in bester Lage mit ansprechendem Restaurant gewidmet (www.franz-marcmuseum.de). Fantastisch liegt auch das Buchheim Museum am Starnberger See (www.buchheimmuseum.de). Es zeigt die exzellente Expressionismus-Sammlung des Malers und Autors Lothar-Günther Buchheim ("Das Boot").

