Grünes Paris Die geheimen Gärten rund um den Eiffelturm

Mitten auf der Seine unweit der Champs-Élysées betritt der Paris-Besucher über einen Steg eines der ungewöhnlichsten Gartenprojekte der letzten Zeit in der französischen Hauptstadt: die schwimmenden Gärten (les jardins flottants), benannt nach der 2002 verstorbenen Künstlerin Niki de Saint-Phalle. Es ist nur einer von vielen Gärten, die Urlaubern in Paris Ruhe bieten.

In vier riesigen, mit Erde gefüllten Stahlbehältern wachsen ausschließlich einheimische Bäume, Büsche und Blumen. Eine Entenfamilie watschelt an den elegant geschwungenen Sonnenliegen entlang. Das Naturidyll kommt leicht ins Schwanken, als ein Ausflugsboot vorbeifährt. Der Blick geht über die Gräser, zum Eiffelturm. Die Stadt wirkt fern und nah zugleich.

Spaziert man am Seineufer weiter, stößt man auf eine hohe, teils farbige Glaswand. Sie schirmt den Garten vom Musée du quai Branly, dem Museum für außereuropäische Kunst und vom tosenden Verkehr ab. Und schon wieder hat der Besucher einen stillen Ort in dieser hektischen Stadt gefunden - in dem zwei Hektar großen Museumsgarten. Hügelig erstreckt er sich über verschiedene Ebenen.

Farn- und Bambusbeete wechseln sich hier ab. Gräser und Stauden schmiegen sich unter Bäumen, daneben liegt ein Teich mit Schilf. An der Fassade des Verwaltungsgebäudes findet sich außerdem ein vertikaler Garten. An der begrünten Wand wachsen die Pflanzen üppig über mehrere Etagen in Richtung Himmel. Denn inzwischen fördert die Stadt Paris intensiv die Begrünung von Fassaden und Dächern.

Völlig versteckt im Marais-Viertel liegt der Jardin Anne-Frank, der in drei Teile gegliedert ist. Der Besucher betritt zuerst einen modern gestalteten Garten. Sogleich steht er vor einer Weißen Rosskastanie und ist emotional tief berührt: "Es handelt sich um einen originalen Ableger des Baumes, den Anne Frank in ihrem berühmten Tagebuch als Trostspender beschreibt", erklärt Pascal Bonneau von der Pariser Stadtverwaltung. Ein Baum der Hoffnung. Das jüdische Mädchen Anne Frank wurde von den Nationalsozialisten in Bergen-Belsen ermordet.

Hinter Mauern öffnet sich der zweite Teil des Gartens, ursprünglich der Park des Stadtpalais Saint-Aignan. "Dieser Gartenteil möchte an den klassischen französischen Stil erinnern", sagt Bonneau. Der mit Rosen bewachsene Laubengang ist typisch dafür und sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert.

In der dritten Parzelle spielen Kinder unter Obstbäumen neben Gemeinschaftsbeeten, eine Mini-Idylle inmitten von Hinterhöfen. Der Teil spiegelt die Sehnsucht der Franzosen nach einem Garten auf dem Lande wider und ist Teil der Urban-Gardening-Bewegung, der Rückkehr der Gärten in die Stadt.

