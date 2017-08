Norderney: Thalasso und Party

Lieblingsinsel Norderney Wolkenkino und Nordsee-Waschstraße

TMN

Mit geschlossenen Augen liegt das Pärchen in der Sonne, den Oberkörper eng an die Rundungen des wettergegerbten Lärchenholzes geschmiegt. Beide atmen die heilsame Meeresluft ein. Für wenige Minuten haben Gina und Arnd Oltmanns die Thalasso-Aussichtsplattform am Zuckerpad auf Norderney für sich allein. Dann schaltet das Leben einen Gang weiter, ein kleiner Junge tollt herum, fünf Damen aus dem Münsterland starten ihren Klönsnack eine Ebene tiefer.

Thalasso, Gesundheit aus und mit dem Meer: Auf Norderney lässt sie sich auf verschiedensten Wegen erleben. Drei imposante Aussichtsplattformen sind in die Dünen hineingebaut. Selten ist Entspannung so gesund wie hier.

Das 2005 eröffnete Badehaus ist Deutschlands größtes Thalassohaus. Meerwasser in unzähligen Varianten. Schlickpeeling und weitere Kurmittel-Anwendungen. Nordsee-Waschstraße und Brandungsbecken auf der Familienebene. Bis 2020 will Norderney Europas Thalasso-Insel Nummer eins werden.

1797 wurde die Insel das erste deutsche Nordseeheilbad. Das Hannoversche Königshaus hatte hier seine Sommerresidenz. Sichtbares Zeichen dieser glorreichen Vergangenheit: das imposante, strahlend weiße Conversationshaus am Kurplatz. Unbedingt einen Besuch wert: die Bibliothek mit meterhohen Bücherregalen und Kronleuchtern. Lesefutter gibt es mit der Norderney-Card gegen geringes Entgelt.

Der Trubel konzentriert sich auf den Westen der Insel. Wer mag, bummelt durch die vielen kleinen Straßen oder schaut den anderen zu, während er Sekt im "Inselhotel König" schlürft. Kurkonzerte und Kabarettvorstellungen locken als kulturelle Bonbons. Party-Highlights wie das "White Sands Festival" der Surfer und Beachvolleyballer oder das Open-Air-Musik-Event "Summertime" ziehen Tausende Feierwillige auf die Insel.

Wer es ruhiger haben will, erkundet Norderney Richtung Ostende. 80 Kilometer Wanderwege ziehen sich über die Insel, ein Paradies für Jogger und Radfahrer. Vorbei an knorrigen, windgegerbten Birken, lockt am Horizont Norderneys Leuchtturm als Richtmarke - die meisten Wege führen an ihm entlang.

Dann endlich ragt er imposant vor einem empor. 252 Stufen hinauf, den Blick angestrengt nach oben gerichtet - um dann mit pumpendem Herzen den Rundumblick zu genießen. Aussicht auf die Aussichtsdüne. Städtchen, Festland, Naturschutzgebiet. Ein paar Stufen tiefer ermöglicht eine Glaskuppel den freien Blick auf die technische Anlage. Die Leuchtfeuerlinse stammt aus Frankreich und dreht sich links herum - einzigartig in Deutschland.

Aufsitzen, weiterstrampeln. "Inselende 7 km", verkündet ein Schild. Am Parkplatz Ostheller ist für Radfahrer Schluss. An die Ostspitze kommt man nur zu Fuß. Für den Hinweg fällt die Wahl auf die Strandvariante. Endlose, sandige Weite. Muscheln knirschen unter den Schuhen. Allein mit Wind, Wellen und dem Meeresrauschen. Die Hektik der Stadt ganz weit weg. I

Info-Kasten: Norderney Reiseziele Mit 14 Kilometern Länge und bis zu 2,5 Kilometern Breite ist Norderney die zweitgrößte ostfriesische Insel. Sie liegt zwischen Juist und Baltrum mitten im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Anreise Mit dem Auto bis Norddeich-Mole, dort gibt es große Parkplätze. Wer sein Auto mit auf die Insel nehmen will, muss dort diverse Einschränkungen beachten. Bahnreisende fahren mit Regionalzug oder IC ebenfalls bis Norddeich-Mole. Zwischen Norddeich Mole und Norderney bietet die AG Reederei Norden-Frisia ganzjährig mehrmals täglich eine tidenunabhängige Fährverbindung an. Die Fahrt dauert rund eine Stunde. Auf der Insel gibt es einen Bus-Linienverkehr. Informationen Tourist-Information im Conversationshaus, Am Kurplatz 1, 26548 Norderney (Tel.: 04932/89 19 00, E-Mail: info@norderney.de, www.norderney.de ).

Das Wrack eines Muschelbaggers, 1968 zum Freischaufeln eines festsitzenden Schiffes genutzt und dabei selbst gestrandet, rostet am Ostende vor sich hin. Ein perfekter Platz für eine Picknickpause. Am abgezäunten Strandabschnitt sonnen sich Robben. Wenige Wellenmeter entfernt: die Nachbarinsel Baltrum, Häuser und Kirchturm schon deutlich zu erkennen. Bei Ebbe kann man sogar rüberwandern. Allerdings nur mit einem kundigen Wattführer.

Der Rückweg schlängelt sich durch die gleichförmige Dünenlandschaft. Anderthalb Stunden zwischen grasbewachsenen Hügeln, über schmale Bäche, um kleine Tümpel herum. Vogelgezwitscher erfüllt die Luft. Immer wieder sinken die Schuhe im sumpfigen Boden ein. Trockenen Fußes rollen die Radfahrer zurück Richtung Zivilisation. Zur Belohnung winkt auf halber Strecke eine Stärkung im szenigen Strandrestaurant "Weiße Düne", oberhalb des gleichnamigen Strandabschnitts. Der macht seinem Namen alle Ehre und lockt mit feinem, hellstem Sand. Plötzlich verschwindet die Sonne, Seenebel zieht auf, es wird merklich kühler. Graue Schleier hüllen alles ein. Flugs hinein in die urige Holzhütte mit Kamin und dicken Balken, an deren langen Tischen man schnell ins Gespräch mit anderen Norderney-Liebhabern kommt.

