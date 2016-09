Die neuen Kreuzfahrtschiffe 2017 Luxusgipfel auf dem Ozean

Es tut sich etwas auf den Ozeanen: Elf neue Kreuzfahrtschiffe kommen 2017 auf den Markt. Doch einige davon werden Amerikaner und Europäer kaum jemals zu Gesicht bekommen - sie fahren in Asien ausschließlich für den dortigen Markt. Sprich: An Bord werden vor allem Chinesen sein.

In Deutschland legen die beiden Großen, Aida Cruises und Tui Cruises, weiter nach: "Aida Perla" und "Mein Schiff 6" gehen an den Start. Die Blicke der Kreuzfahrtfans werden sich aber vor allem auf MSC richten: Die Reederei stellt gleich zwei Schiffe in Dienst - beides komplett neue Baureihen mit spannenden Konzepten.

Aida Perla: Beachclub unter Foliendach

Zur Großbildansicht Aida Cruises/ TMN Baugleich mit der Aida Prima: Die "Aida Perla" wird ab Herbst 2017 ab Palma de Mallorca fahren.

"Aida Perla": Nach der "Prima" kommt die "Perla". Das zwölfte Flottenmitglied von Aida Cruises wird komplett baugleich wie ihre Schwester. Und auch bei der "Perla" gibt es ein paar Verzögerungen bei der Fertigstellung des Schiffs in der Mitsubishi-Werft in Japan: Ursprünglich für den Juli geplant, fährt sie jetzt erst ab September 2017 ab Palma de Mallorca.

Auf siebentägigen Reisen geht es entweder nach Barcelona, Korsika, Livorno und Civitavecchia oder neben Livorno und Civitavecchia nach Marseille/Toulon, wo das Schiff über Nacht liegt. An Bord wird es die gleichen Highlights wie auf der "Aida Prima" geben: unter anderem die mit einem Foliendach überzogenen Bereiche "Beachclub" und "Four Elements".

Lesen Sie auch: Das ist die Aida Prima

Alle Artikel und Hintergründe zu Reise

Schifffahrt

Tourismus

Mehr manager magazin Zur Startseite