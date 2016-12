Winterspaß im Dreiländereck Skifahren im ehemaligen Schmuggler-Paradies

Nauders liegt an der Via Claudia Augusta im Tiroler Oberland - im Dreiländereck Österreich, Schweiz und Italien. Grenzübergreifende Pisten gibt es nur für Langläufer. Doch das Skigebiet kann sich sehen lassen - vor allem für Familien ist es gemütlich.

Früher gab es in Nauders Leute, die haben sich gefreut, wenn das Wetter schlecht war. Wenn der Nebel dick über den Bergen hing, es vielleicht sogar im Frühjahr noch ein bisschen schneite - aber nicht mehr so bitterkalt war wie oft im tiefsten Winter. Denn dann gingen die Männer hinauf in die Berge, genauer - sie gingen über die Berge. Von Nauders im hintersten Winkel Tirols ins Unterengadin in die Schweiz oder ins Vinschgau nach Italien. Oft nahmen sie Sachen mit, wenn sie sich ihrer Sache besonders sicher waren, sogar Vieh. Vor allem aber brachten sie immer etwas mit nach Hause.

Wenn die Menschen bei Nebel und schlechter Sicht loszogen, war die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie im Gebirge auf Zöllner trafen, die in den Bergen patrouillieren sollten. Der Schmuggel hatte viele Jahre Konjunktur in diesem Dreiländereck - denn die Menschen hier hatten nicht viel. Die Winter waren lang und hart. Doch immerhin: Man ist nicht eingeschlossen wie in so manchem Bergdorf, das am Ende vieler Serpentinen auf der Höhe liegt.

"Nauders ist an der Via Claudia Augusta, der alten Durchgangsstraße der Römer", sagt Rose-Marie Waldegger bei einer Führung durch den Ort. Die Straße verbindet die Adria und die Ebenen des Po über die Alpen mit der Donau und wurde um das Jahr 50 nach Christus fertig gestellt. Hier herrscht also schon seit fast 2000 Jahren reger Durchgangsverkehr, nordwärts wie südwärts. Er brachte zahlreiche Menschen in das Dorf - und Arbeit für die Einheimischen.

Nur ein paar Kilometer sind es bis zum Reschensee in Südtirol mit seinem markanten Kirchturm im See, im Winter im Eis. Und ebenso sind es nur ein paar Kilometer ins Engadin in der Schweiz. Die drei Grenzen treffen sich in 2179 Metern Höhe an einem Dreiländergrenzstein.

Skifahren über die Grenzen kann man allerdings nur bedingt. Unter den insgesamt rund 90 Loipenkilometern finden Langläufer ein paar Strecken, die von einem Land ins andere führen. Zwar gelten einige der regionalen Skipässe für das gesamte "Skiparadies Reschenpass", zu dem neben Nauders auch Schöneben und St. Valentin in Südtirol zählen. Doch die Gebiete sind nicht direkt miteinander verbunden, man muss den Bus von einem Ort in den nächsten nehmen.

