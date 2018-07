Côte d'Azur für Feinschmecker Die besten Adressen in Marseille

Wenn Sie an der Côte d'Azur sind, ist ein Abstecher in die Hafenstadt ein Muss. Hier kommen Neuigkeiten und Geheimtipps.

Hotel la Maison Montgrand: Oase im Trubel

In diesem Drei-Sterne-Boutiquehotel in einem hôtel particulier (Stadtpalast) aus dem 18. Jahrhundert wohnt man mittendrin und doch in einer kleinen Oase.

Das Frühstück wird im großen grünen Hinterhof serviert, zur Mittagszeit kommt das halbe Viertel zum Essen vorbei, und der hoteleigene concept store eignet sich hervorragend, um sich für die vielen Boutiquen rund um die Rue Montgrand in Laune zu shoppen.

Doppelzimmer ab 116 Euro, www.maison-montgrand.com