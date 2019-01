Tief hinein ins alte und moderne Malaysia führt ein dreifacher Städtetrip: nach George Town auf der Insel Penang, Malakka und in die Hauptstadt Kuala Lumpur.

Die Perspektive befremdet. So nah am Asphalt, ganz vorn in der Fahrradrikscha, ungeschützt. Für Passagiere ein Logenplatz ohne Knautschzone, umströmt vom Linksverkehr. Jede Bodenwelle, jede Spurrille lässt die Kunstblumen an den Seiten des gepolsterten Sitzbänkchens erzittern. Erhöht dahinter tritt Mister Chyuan mit Schlappen in die Pedale.

Der Steuermann ist 36, chinesischstämmig. Wegen seines Körpervolumens nennen ihn alle nur Fatty. So stellt er sich selbst vor. Fatty müht sich ohne Gangschaltung voran, schnauft ein wenig und behält mit stoischer Miene die Ruhe zwischen Autos, Ampeln und Abzweigungen. Früher lieferte er Gemüse per Moped aus. Seit drei Jahren kutschiert er im Trishaw, wie hier die Radrikscha heißt, menschliche Fracht auf Sightseeingtouren durch das malaysische George Town. Fattys extrem lange Fingernägel untermauern, dass er keiner Drecksarbeit nachgeht. Das Tempo von 6 km/h ist ideal, um zwei Stunden durch die Zeiten zu reisen.

George Town atmet drückende Schwüle und reichlich Geschichte. Die Stadt zählt zum Weltkulturerbe der Unesco. Die Briten setzten sich ab 1786 fest und benannten die Hauptstadt der Insel Penang nach König George III. Im Abendlicht strampelt Fatty an Town Hall, City Hall, Festungsmauern und Uhrturm vorbei. Es riecht nach Meer, Essensständen, Abgasen.

Typisch für Malaysia, das im März Partnerland der Reisemesse ITB in Berlin sein wird, ist der Mix der Kulturen und Religionen. An derselben Straße wie die anglikanische Kirche St. George's liegen der chinesische Tempel Goddess of Mercy, der Hindutempel Sri Maha Mariamman und die Moschee Kapitan Keling. "Wildes, farbiges Menschengewimmel in den immer vollen Gassen", schrieb Hermann Hesse 1911. So geht es bis heute zu in den historischen Kulissen.

Fatty wischt sich den Schweiß von der Stirn, während er an von der Zeit zerfressenen Fassaden und origineller Street Art vorbeirollt. Mal lugt eine aufgemalte Katze in XXL-Format hervor, mal grinst eine Fratze mit Zahnlücken aus einer Wand. Die Moderne präsentiert sich in Form von poppig aufgezogenen Bars in der Love Lane. Der Wolkenkratzer Komtar flimmert in der Dunkelheit in Grün, Blau und Rot. Malaysier lieben Spezialeffekte wie diese. Ein Shoppingcenter pustet klimatisierte, kalte Luft auf die Straße. Dann hat Fatty Feierabend.

Ein Stück weiter setzt sich die Multikultur von Mister Saravanan im Kleinen fort. Der 43-jährige Inder schneidet auch um zehn Uhr abends noch Haare. Das Tagwerk liegt auf dem Boden, durchsetzt von Papierabfällen und leeren Wasserflaschen. Ein Landsmann erhebt sich aus dem Stuhl und zahlt. Nun folgt Mister Beh, ein Chinese, bei dem Mister Saravanan dasselbe speckige Handtuch wie beim Vorgänger benutzt. Das Resultat, ein militaristischer Kahlschlag, stellt beide Kunden zufrieden. Mister Beh sei Stammkunde, gibt Mister Saravanan zu verstehen. Beide unterhalten sich auf Englisch.