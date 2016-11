Wie groß können Kreuzfahrtschiffe noch werden? Die Megapötte kommen

Es ist ein Schiff der Superlative: 362 Meter misst die "Harmony of the Seas", 2747 Kabinen. Um alle Attraktionen an Deck auszuprobieren, reicht eine Woche kaum aus. Seit dem Sommer ist der Riesenpott von Royal Caribbean das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Andere Reedereien rüsten ihre Flotten ebenfalls kräftig auf. Der Trend: Die Schiffe werden immer größer.

Vor allem wirtschaftliche Gründe stecken dahinter: "Durch die Größe des Schiffes kann man die Reise für den einzelnen Kunden billiger anbieten", sagt Helge Grammerstorf, Inhaber des Beratungsunternehmens Seaconsult und National Director des Kreuzfahrtverbandes Clia Deutschland. Man braucht eben nur einen Kapitän - egal ob für 6000 oder 500 Passagiere. Economy of Scale lautet der entsprechende ökonomische Fachbegriff. Ein weiterer wichtiger Grund: Auf großen Schiffen kann man durch die Vielzahl an Angeboten mehrere Zielgruppen gleichzeitig ansprechen. Da gibt es den Spa-Bereich für Erwachsene, den Wasserpark für Kinder, das Theater, den Teens-Bereich, den Vortragsraum für Kulturinteressierte - und so weiter.

Das Ende der Fahnenstange ist mit der "Harmony of the Seas" aber offenbar noch nicht erreicht. Royal Caribbean selbst hat weitere Schwesterschiffe bestellt. Und andere Reedereien ziehen nach: Im vergangenen Jahr hat Costa Crociere angekündigt, 2019 und 2020 zwei Schiffe in Dienst zu stellen, die bei der Passagierzahl der "Harmony of the Seas" Konkurrenz machen werden - 2605 Kabinen sind hier geplant. Auch MSC stößt mit den Schiffen der World-Class-Generation in eine neue Dimension vor. Mehr als 2700 Kabinen soll es hier geben.

Aus technischer Sicht existiert keine Maximalgröße von Kreuzfahrtschiffen. "Da gibt es eigentlich keine richtige Grenze", sagt Peter Hackmann, Sprecher der Meyer Werft in Papenburg. Doch natürlich sind die physikalischen Gesetze zu beachten. Wenn man ein deutlich längeres Schiff bauen will, muss man es auch breiter machen. Dem liegt das sogenannte archimedische Prinzip zugrunde. Aber auch der Tiefgang wird größer, um die Stabilität zu gewährleisten.

Bei der Passagierzahl gibt es laut Hackmann auch von baulicher Seite keine Grenze. "Wenn statt 1000 etwa 3000 Passagiere auf ein Schiff sollen, muss dementsprechend auch sicherheitstechnisch aufgerüstet werden, zum Beispiel mehr Fluchtwege und eben mehr Rettungsmittel", erklärt der Experte. "Große Schiffe sind nicht schwieriger zu evakuieren als kleine." Bei größeren Schiffen gebe es mehr wasserdichte Abteilungen und Feuerzonen, was die Sicherheit gegenüber kleinen Schiffen sogar eher erhöhe.

Für die Meyer Werft in Papenburg selbst gibt es dagegen eine natürliche Begrenzung: die Ems. Über die müssen alle neuen Schiffe zur Nordsee überführt werden. Bei einer Breite von rund 45 Metern ist da derzeit Schluss. Andere Werften, zum Beispiel auch der zweite Meyer-Standort in Turku, haben solche Probleme nicht.

Vor allem die Häfen stellen die Riesenpötte vor Herausforderungen. Immer größer müssen die Terminals und Kais werden, immer besser die Infrastruktur, um die Passagiere zum Beispiel vom Bahnhof zum Schiff oder vom Schiff zu den Ausflügen zu bringen und ausreichend Parkraum für Kreuzfahrer mit eigenem Pkw zur Verfügung zu stellen.

Beispiel Hamburg: In diesem Jahr werden dort 76 Schiffe zum Gästewechsel festmachen, die mehr als 5000 Passagiere fassen. 61 Schiffe davon sind länger als 300 Meter. "Da verzeichnen wir in den vergangenen Jahren einen massiven Zuwachs", so Sacha Rougier, Geschäftsführerin von Cruise Gate Hamburg. "Vor einigen Jahren waren es nur ganz wenig Schiffe mit diesen Abmessungen, und auch die Anzahl der Gästewechsel auf diesem Niveau hat kontinuierlich zugenommen."

Das bringt Herausforderungen mit sich: Innerhalb kurzer Zeit müssen Tausende Gäste an und von Bord gelangen. Das erfordert ausreichend Flächen für Gepäck, für den Check-In und nicht zuletzt zum Parken. Zudem müssen innerhalb weniger Stunden Hunderte Tonnen Lebensmittel, Waren und Tausende Gepäckstücke an Bord.

Drei Terminals gibt es in der Hansestadt, die nach den Worten von Rougier die ganze Palette von Schiffen abdecken. Während in Altona und in der Hafencity vor allem kleinere und mittelgroße Kreuzfahrtschiffe anlegen, können am 2015 eröffneten Cruise Center in Steinwerder auch die ganz großen Schiffe festmachen.

So groß ist ein Kreuzfahrtschiff ... Größenmessung Verschiedene Kennzahlen kann man für die Größe von Kreuzfahrtschiffen zugrunde legen. Da ist natürlich zum einen die Passagierzahl. Aber auch die Länge, die Höhe oder die Breite lassen sich heranziehen. Weitere Kennzahlen können die Tonnage oder die Bruttoraumzahl sein. Je nachdem, worauf man schaut, ergibt sich eine andere Reihenfolge bei der Frage, welche Kreuzfahrtschiffe die weltweit größten sind. Die drei größten Kreuzfahrtschiffe Egal, welche Kennzahl man zugrunde legt, bei den drei größten Kreuzfahrtschiffen der Welt gibt es keine Zweifel: Die "Harmony of the Seas" liegt vor der "Allure of the Seas" und der "Oasis of the Seas". Die drei Kreuzer von Royal Caribbean überragen bei allen Kennzahlen die Konkurrenz.

Während es auf der einen Seite immer größere Schiffe gibt, existiert auch die Gegenbewegung zu kleinen Schiffen - die aber oft auch teurer sind. "In diesem Bereich gibt es einen Nachholbedarf", sagt Grammerstorf. "Es wurde längere Zeit in immer größere Schiffe investiert, und dabei hat man die kleineren Schiffe etwas vergessen." Doch gerade diese haben auch weiterhin ihre Fans: jene Urlauber, die vor allem an den Destinationen interessiert sind und eher das klassische Seefahrt-Gefühl erleben wollen. "Größe an sich ist kein Argument für einen Gast. Die Frage ist, was der Passagier will", sagt Grammerstorf. Und da gibt es eben auch die Klientel, für die nicht das Schiff mit seinen Attraktionen im Mittelpunkt steht.

Wo geht die Reise in den kommenden Jahren hin? "Ob es noch deutlich größer wird, weiß ich nicht", sagt Grammerstorf. Es werde eine Grenze der Akzeptanz geben. "Die kennen wir derzeit aber noch nicht." Gus Andersson, Kapitän auf der "Harmony of the Seas", ist überzeugt: "In zehn Jahren wird es sicher Schiffe geben, die länger als 400 Meter sind." Er sieht dabei weniger das Problem beim Schiff als vielmehr in den Häfen: Schon jetzt können die Ozeanriesen längst nicht in jeder Stadt anlegen. Doch eigentlich sei die Größe auch gar nicht der Hauptfokus, sagt Michael Bayley, Chef von Royal Caribbean. "Wir wollen den Gästen vor allem besondere Erlebnisse bieten."

