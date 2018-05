Jagd auf günstige Tickets Polizei fängt Schulkinder am Flughafen ab - Familien wegen Schulschwänzerei angezeigt

Zur Großbildansicht DPA Ferienflieger: Günstige Flugtickets gibt es meist nur vor oder nach den Schulferien - doch Familien mit Schulkindern ohne Schulbefreiung droht eine Geldbuße

Wegen Schulschwänzerei hat die Polizei im schwäbischen Memmingen zehn Eltern bei den zuständigen Landratsämtern angezeigt. Die Familien seien am Donnerstag und Freitag noch vor dem Beginn der bayerischen Pfingstferien am Allgäu Airport bei der Ausreise überprüft worden und konnten keine Schulbefreiung vorweisen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Kinder fehlten damit unentschuldigt beim Unterricht.

Den betroffenen Familien droht nun ein Bußgeld. Die Polizei appellierte an Eltern, ihre Kinder nicht ohne Schulbefreiung vor den Ferien aus der Schule zu nehmen, um so eventuell günstigere Flüge zu ergattern.

la/dpa