Gran Canaria für Wassersportler Mit den großen Fischen schwimmen

TMN

Surfer zieht es auf den Kanarischen Inseln nach Fuerteventura. El Hierro lockt mit spannenden Tauchspots. La Palma ist ein Wanderparadies. Und Gran Canaria? Da denken die meisten nur an Pauschaltourismus, Bettenburgen und Partymeilen an der Playa del Inglés. Einigen kommen noch die Sanddünen von Maspalomas in den Sinn. Doch für Aktivurlaub ist die Insel nicht bekannt.

Obwohl Fuerteventura bekannter ist, gehört Gran Canaria aber zu den besten Surfrevieren Europas. Deshalb unterhält auch der ehemalige deutsche Windsurf-Profi und 42-fache Weltmeister Björn Dunkerbeck in Playa del Inglés eine eigene Surfschule. "Hier am Aguila-Strand können Anfänger und Fortgeschrittene 220 Tage im Jahr surfen. Wir haben immer gute Wellen, nicht zu groß und nicht zu klein, und eine durchschnittliche Jahrestemperatur von 22 Grad", versichert Pedro Galeano, einer von Dunkerbecks Surflehrern.

Könner verschlägt es an die Nordküste zwischen Las Palmas und Gáldar oder an die windige Ostküste nach Pozo Izquierdo, Vargas und Arinaga, wo bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometer und drei Meter hohen Wellen sogar Etappen der jährlichen Surf-Weltmeisterschaften ausgetragen werden. "Gran Canaria und Fuerteventura werden gerne als europäisches Hawaii bezeichnet", erklärt Galeano.

Die Wind- und Wetterbedingungen machen Gran Canaria auch zu einem erstklassigen Segelrevier, insbesondere die Südwestküste zwischen Arguineguin und Puerto de Mogán. Nicht selten können Segler dort Delfine und sogar Wale beobachten. Wer nicht segelt, kann die Tiere auf einem normalen Bootsausflug in Augenschein nehmen.

Das große Fischaufkommen macht den Süden der Insel besonders beliebt bei Hochseeanglern. Vor der Küste bei Puerto Rico wurden bereits mehrere Weltrekorde im Hochseefischen aufgestellt. Schwertfische, riesige rote Thunfische und blaue Marlin finden sich hier, obwohl Letztere vom Aussterben bedroht sind und nicht mehr gefischt werden sollten. "Auch hier ist die Unterwasserwelt bedroht. Die Leute sollten sich lieber Taucherbrille und Flossen anziehen und diese einzigartige Welt genießen, ohne sie zu zerstören", meint Jerry O'Connor, der seit 1998 seine Tauchbasis Canary Diving Adventures am Taurito-Strand ganz in der Nähe von Puerto de Mogán betreibt.

O'Connor taucht heute die "Cermonia II" an. Wenige Hundert Meter vom Strand entfernt liegt das knapp 36 Meter lange Boot auf dem sandigen Meeresgrund, in nur 19 Meter Tiefe. Trotz bester Sichtverhältnisse ist das vor 16 Jahren versenkte Wrack erst kaum auszumachen. Ein riesiger Schwarm Gelbflossen-Grunzer bildet davor eine regelrechte Wand. Trompetenfisch, Sardinen und Bogas haben im Wrack ihr zu Hause gefunden.

Tauchgang zwischen Wracks

"Natürlich ist das hier weder mit den Malediven noch mit dem Roten Meer zu vergleichen. Aber lass dich doch einfach mal überraschen", sagt Georg Wolf, bevor er zum nur wenige Meter entfernten Wrack der "Allegranza" abtaucht. Schon seit mehr als 24 Jahren lebt der Leiter der deutschen Extra Divers Tauchbasis in Puerto de Mogán. Er scheint jeden Fisch, jede Höhle, jeden Felsen hier zu kennen.

Und da kommt auch schon die Überraschung: ein U-Boot. Quietschgelb nähert es sich mit einem leisen Surren und ist eigentlich auch der Grund, warum das knapp 40 Meter lange Fischerboot "Allegranza" hier vor dem Hafen von Puerto de Mogán überhaupt versenkt wurde.

Das U-Boot-Unternehmen hat gleich mehrere alte Schiffe in der Gegend untergehen lassen, um seine Touren noch abenteuerlicher zu machen. Vor der Playa de Mujeres, weiter östlich bei Arguineguin, können Taucher in nur 17 Meter Tiefe sogar ein 30 Meter langes und neun Meter breites russisches Tragflügelboot bewundern.

Fast immer treiben sich Barrakudas an den Wracks herum. Bei der mit 45 Meter sehr tief liegenden "Blue Bird" können Taucher im Blauwasser sogar Makrelen und Thunfische beim Jagen beobachten. Am Tauchspot El Perchel genießt man im Strömungstauchgang die Felslandschaft einfach im Vorbeitreiben. Am Mogán West und El Manatial sind die vulkanischen Felsen und Grotten nicht minder schön.

Info-Kasten: Gran Canaria Anreise Zahlreiche Airlines fliegen Gran Canaria von diversen deutschen Flughäfen nonstop an. Deutsche Urlauber benötigen für die Einreise lediglich einen Personalausweis. Reisezeit Mit durchschnittlichen Jahrestemperaturen um die 23 Grad sind die Kanaren ganzjährig zu bereisen. Selbst im Winter liegt auch die Wassertemperatur kaum unter 18 Grad. Wassersport Infos zu den Wassersportaktivitäten gibt es beim Verband kanarischer Wassersport-Anbieter Gran Canaria Blue, Calle los Balcones 4, 35001 Las Palmas de Gran Canaria (Tel.: 0034/928367508, www.grancanariablue.com ). Infos Spanisches Fremdenverkehrsamt, Myliusstraße 14, 60325 Frankfurt (Tel.: 069/725033, www.spain.info ).

Einer der vielleicht bekanntesten Tauchplätze auf Gran Canaria ist El Cabrón im gleichnamigen Marineschutzgebiet von Arinaga an der Ostküste. Hier wird von Land aus getaucht. Die Landschaft unter Wasser gehört mit ihren unzähligen Grotten, Kaminen und Torbögen mit Sicherheit zu den schönsten der gesamten Insel. Riesige Fischschwärme tummeln sich hier - Zackenbarsche, Barrakudas, Rochen, Kugelfische und sogar Engelhaie. In den Riffkanten und Höhlen verstecken sich Kraken und Muränen.

Die meisten Tauchspots findet man aber vor Puerto de Mogán. Die geschützte Lage im Südwesten und die vielleicht besten Wetterverhältnisse der Insel machen es möglich, hier das ganze Jahr über zu tauchen. Puerto de Mogán ist zweifelsohne auch das schönste Küstendorf Gran Canarias. Dass die Einheimischen den Ort "Venedig der Kanaren" taufen, ist zwar mehr als übertrieben. Aber das mittlerweile sehr touristische Örtchen hat mit seinen schmucken Gassen, Brücken, zahlreichen Wasserkanälen, einem niedlichen Hafen und renovierten ehemaligen Fischerhäusern auf jeden Fall Charme.

Nachrichtenticker