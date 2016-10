Auf dem Dach Europas Die höchsten Bergstationen in den Alpen

Auf knapp 4000 Meter kann man in den Alpen mit einer Seilbahn fahren - am Klein Matterhorn in der Schweiz. Das ist nicht die einzige Bergstation in luftiger Höhe, die es bei den Eidgenossen gibt. Und auch in Frankreich, Italien und Österreich kommt man hoch hinaus.

Zur Großbildansicht Zermatt Bergbahnen/ TMN Die Einfahrt der Gondel auf dem Kleinen Matterhorn ist passgenau in den Fels geschlagen.

Zwar kann man auf den höchsten Berg der Alpen nicht mit einer Bergbahn fahren - zumindest nicht bis ganz nach oben. Der Gipfel des Mont Blanc ist nur zu Fuß zu erklimmen. Wer Gondel fährt, muss im Gebiet Aiguille du Midi mit einer Bergstation auf 3842 Metern zufrieden sein. Das ist allerdings nicht die höchste Bergstation in den Alpen - diese liegt am Klein Matterhorn im Schweizer Kanton Wallis.

Österreichs höchster Lift endet auf 3440 Metern über Seehöhe auf dem Pitztaler Gletscher. Und der Ausstieg der Zugspitzbahn scheint dagegen fast wie ein normaler Berg: "Nur" auf 2950 Metern müssen die Besucher von Deutschlands höchstem Gipfel die Eibsee-Bahn bereits verlassen - höher geht es nicht.

Schweiz - Klein Matterhorn:

Von Zermatt aus geht es aufwärts - der Ort liegt bereits auf mehr als 1620 Metern über dem Meer, bis zur Bergstation auf dem Klein Matterhorn sind es noch gut 2000 Höhenmeter. Über die Haltestelle Trockener Steg geht es auf 3820 Meter - in einem spektakulären Ritt. Denn die Einfahrt der Gondel ist in den Fels geschlagen, und erst aus der Nähe so richtig zu sehen. Passgenau fährt die Bahn in den Berg hinein, danach führt entweder ein Aufzug oder eine Treppe die noch fehlenden 63 Meter bis zum Ausgangspunkt für die Skifahrer. Denn das Klein Matterhorn ist das höchstgelegene Ganzjahres-Skigebiet in den Alpen.

Das Skigebiet befindet sich im Schweizer Kanton Wallis und im italienischen Aostatal, mit vollem Namen heißt es Matterhorn Ski paradise. Skifahrer und Boarder können sich auf beiden Seiten auf 322 Pistenkilometern und 38 Kilometer Skirouten austoben. Das Gebiet liegt auf einer Höhe von 1562 bis 3899 Metern, insgesamt gibt es 53 Lifte. Beeindruckend ist auch der Blick, denn von Zermatt aus kann man 38 Viertausender sehen - der markanteste und nächste natürlich das Matterhorn. Die längste Abfahrt überwindet auf 16 Kilometern einen Höhenunterschied von 2279 Metern.

