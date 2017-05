Mit manager magazin um die Welt Die schönsten Orte, die interessantesten Hotels

Zur Großbildansicht The Surf Club Hotel & Residences in Miami.

Sie suchen ein besonderes Hotel - oder Geheimtipps in den aufregendsten Metropolen des Planeten. manager magazin war für Sie unterwegs, hier ist unsere Auswahl, die wir jeden Monat um einen schönen Flecken Erde erweitern.

Amsterdam - Erstes Haus aus 25 Häusern

Ein Labyrinth von lichten Innenhöfen Fassade mit Unterstatement: Der junge Designer Jacu Strauss hat das altehrwürdige "Pulitzer" entstaubt Hölzerner Luxus: Die neue Lobby Und das ist der Pulitzer-Preis: DZ mit Frühstück ab 316 Euro, Suite ab 606 Euro, www.pulitzeramsterdam.com Frühstück im Innenhof: Lauschiges Plätzchen im Gartencafé Für Kunstfreunde: Die Antique Collectors Suite Feine Farbgebung: Die Pulitzer Suite Was auf die Ohren: Die Music Collectors Suite... ... bietet eine Fülle optischer und akustischer Reize... ... für Liebhaber gehobener Technik. Bibliophile... ... wählen eher die Book Collectors Suite. Größere Diners... ... nimmt man gerne im staatstragenden Saxenburg Room ein, für das intimere Private Dining... ... empfiehlt sich das Copper Study. Stilvoll cruisen: Zum Hotel gehört das Salonboot "Tourist" von 1909: rotes Leder, Teak, Kupfer. Grachten-Cruisen mit Stil. Wer will, kann eine private Tour buchen mit Champagner und Picknick - für 240 Euro die Stunde. Jazz und Ledersessel: Die Bar ist ein Lieblingsplatz in Amsterdam... ... und bietet lauschige Wohlfühlatmosphäre.

Das erste Haus der Stadt hat wieder geöffnet. Und sieht fast aus wie früher - nur besser.

Kaum zu glauben, dass dieses malerische Viertel Amsterdams in den 60er Jahren noch abgerissen werden sollte. Gerettet haben es Hippies und Hausbesetzer. Heute wohnen in dem alternativ-schicken Stadtteil Jordaan all jene, die es sich leisten können. Eine Galerie reiht sich an die nächste, ein Restaurant ist feiner als das andere.

Ganz in der Nähe und besonders edel: das "Jansz", Heidekraut vor den Fenstern, direkt an der Gracht. Abends isst man Zeeland-Austern, Entenbrust auf Butterkürbis, Schokoladenkuchen mit Salzkaramell. Morgens kommen die Gäste des neuen "Pulitzer" zum Frühstück.

Der Enkel des legendären US-Journalisten Joseph Pulitzer hatte 1960 zwölf Kanalhäuser aus dem 17. und dem 18. Jahrhundert gekauft (inzwischen sind es 25) und daraus ein Hotel gemacht, lange Zeit die erste Adresse der Stadt. Von Haus zu Haus gelangt man durch ein Labyrinth von lichten Innenhöfen. Der junge Designer Jacu Strauss (von ihm stammt auch das futuristische Hauptquartier von McCann Erickson in New York) hat es entstaubt.

Er spielt mit der alten Pracht der Kaufmänner und des Adels. Schwere Lüster, Ölbilder, die Rezeption ein blau-weiß gekacheltes Pult, die dunkelblaue Lobby ziert ein zitronengelbes Sofa. Die 225 Räume (alle unter Denkmalschutz) sind in Curry, Flieder, Pink und Grau gehalten, mit Möbeln im Retrochic. Bester Ort schon jetzt: die "Pulitzer's Bar" - Jazz, Ledersessel, so wie eine Bar sein muss. Viola Keeve

Nachrichtenticker