Insel-Geheimtipps Columbretes und Tabarca Spaniens abgelegene Paradiese

Wenn der Winter naht, träumen die Deutschen von südlichen Gefilden: Mallorca, Ibiza, die Kanaren. Wer auf der Suche nach einsamen Stränden und unberührter Natur ist, hat es bei den Touristenhochburgen allerdings schwer - da kann sich die etwas kompliziertere Anfahrt auf den Archipel Columbretes oder die kleine Insel Tabarca lohnen.

Columbretes und Tabarca Anreise Airberlin, Iberia und andere Airlines fliegen von zahlreichen deutschen Flughäfen Valencia und Alicante an. Tabarca Von Santa Pola gehen alle 20 Minuten Fähren verschiedener Anbieter nach Tabarca. Hin- und Rückfahrt kosten rund 10 Euro. Columbretes In Peñíscola, El Grau de Castelló, Alcossebre oder Oropesa del Mar starten Tauch- und Ausflugsboote nach Columbretes. Informationen über Ausflugsboote, Tauchcenter und Bootsverleih gibt es beim Verband spanischer Nautikunternehmen ( www.estacionesnauticas.info ) oder im Besucherzentrum Columbretes Planatario de Castellón, Paseo Marítimo 1, 12100 Grau de Castelló (Tel.: 0034/96 42 88 912, www.citma.gva.es/web/pn-illes-columbretes ).

Man mietet einen Katamaran oder reserviert einen Platz auf einem Ausflugs- oder Tauchboot. Auf der Inselgruppe Columbretes zwischen Castellón und Mallorca gibt es weder nervige Souvenirverkäufer noch Hotels oder Restaurants. "Dafür gibt es hier viel Ruhe und eine Menge spektakuläre Natur", versichert Parkwächter Vicente Ferrís. Die Abgeschiedenheit hat die Illes Columbretes zu einem Tierparadies gemacht.

Bei den meisten der knapp 20 Inselchen handelt es sich eigentlich eher um Felsen, die aus dem Meer auftauchen und Heimat unzähliger Vogelarten sind. Eleonorenfalken kleben in den steilen Felswänden. Riesige Kolonien von Gelbschnabel-Sturmtauchern, Silber-, Korallen- und Mittelmeermöwen, Krähenscharben und Kormorane nisten im rissigen Gestein der Inseln.

Es gibt vier größere Inseln - La Ferrera, La Foradada, El Carallot und Illa Grossa, die Hauptinsel. Dass die Inseln vulkanischen Ursprungs sind, zeigt sich schon, wenn das Boot in den ehemaligen, kreisrunden Vulkankrater von Illa Grossa einläuft, der zu einer Seite offen ist. Bis zu 67 Meter hebt sich die Insel in Hufeisenform aus dem Meer. Segelboote liegen im kristallklaren Wasser vor Anker. "Die meisten sind auf dem Weg nach Mallorca, aber es ist hier so idyllisch und einsam, dass die wenigsten weiterfahren und einfach hier bleiben", sagt Antonio Civantos. Er ist mit einer kleinen Taucher-Gruppe aus Alcossebre gekommen, die vor dem Abtauchen einen Landgang machen möchte. Er setzt sie an einer rutschigen, in den Felsen geschlagenen Treppe ab, wo Parkwächter Vicente die Gäste empfängt.

Die Illes Columbretes sind seit 1988 Naturpark und seit 1990 auch ein Seereservat, weshalb Vicente den Besuchern zunächst eine lange Verbotsliste mitzuteilen hat, bevor es auf einem schmalen Weg hinauf zum Leuchtturm geht. "Erst einmal darf man den Weg nicht verlassen", stellt er klar. Man darf keine Pflanzen pflücken oder auf sie treten. Man darf keine Steine mitnehmen, keine Tier fangen und Tiere auch nicht füttern. Man darf hier nicht rauchen, Müll wegschmeißen oder einfach so sein Geschäft erledigen. "Sie dürfen aber so viele Fotos machen, wie Sie möchten und die Inseln in vollen Zügen genießen", lacht Vicente.

