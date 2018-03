Außergewöhnliche Hotels: Die spektakulärsten Schlafplätze der Welt

Fernweh für Fortgeschrittene 14 spektakuläre Hideaways

The Manta Resort

Schon überall gewesen, schon alles erlebt? Oder vielleicht die ganzen vergangenen Jahre nur Urlaub am Baggersee gemacht, und jetzt darf es endlich mal eine Nummer größer sein?

Hier sind 15 Resorts, die durch spektakuläre Alleinstellungsmerkmale glänzen. Ob es transparente Schlafkapseln an einem peruanischen Berghang sind, nur über einen Klettersteig erreichbar, High-End-Luxus zwischen Faultieren im Regenwald Costa Ricas oder Unterwasserfreuden mit Fischen vorm Schlafzimmerfenster in Tansania - weltweit haben Hoteliers sich sehr ungewöhnliche Unterkünfte an sehr ungewöhnlichen Orten einfallen lassen. Luxus kann auch am Ende der Welt zu Hause sein.

Sehen Sie hier unsere Auswahl an atemberaubenden Hideaways!