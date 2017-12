Flugtickets zu Billigpreisen Aldi-Flieger mit ein, zwei Haken

Die Lufthansa-Tochter Eurowings kooperiert mit Aldi

Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings kooperiert mit Aldi. Der Discounter vertreibt nach SPIEGEL-Informationen nächste Woche Tickets für Fernreisen. Das Angebot hat allerdings einige Haken.

Nach SPIEGEL-Informationen können vom kommenden Dienstag an Schnäppchenjäger über die Aldi-Internetseite Reisegutscheine für einen Hin- und Rückflug mit der neuen Lufthansa-Billigtochter Eurowings erwerben und diese später für Trips nach Bangkok, Phuket, Havanna oder zu fünf weiteren Fernzielen einsetzen. Der Hin- und Rückflug kostet 499 Euro, das Bahnticket zu den Startflughäfen in Köln/Bonn und Düsseldorf ist inklusive. Wer ab München fliegen will, zahlt 80 Euro Aufschlag.

Das Angebot hat allerdings einige Haken, Vorsicht ist angebracht. Als Veranstalter fungiert die TUI-Tochter Berge & Meer. Sie hat bei Eurowings jedoch nur begrenzte Kontingente in den Airbus-Jets mit 310 Plätzen eingekauft. Sind die ausgeschöpft und akzeptiert der Kunde keinen Ersatztermin, muss er ein Alternativangebot der Urlaubsfirma buchen. "Der Reisende kann nicht fest davon ausgehen, dass er sein bevorzugtes Ziel zum Wunschtermin auch bekommt", erläutert Franka Kühn von der Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin.

Auch sonst gibt es einige Einschränkungen. Die Gutscheine können nur bis Ende Januar erworben werden und sind bis zum 14. Februar einzulösen - obwohl sie erst ab Mitte April gelten und Ende Juni auslaufen. So kann das Unternehmen besser planen. In der Pfingstwoche Ende Mai werden sie überhaupt nicht akzeptiert. Da sind die Eurowings-Flieger auch ohne Hilfe des Discounters ausgelastet - zu Höchstpreisen.

