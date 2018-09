No Dish Food: Für schmutziges Geschirr gibt es Geschirrspüler, denken Sie? Dann wissen Sie mehr als der durchschnittliche Teenager, der die Küche per se für ein selbstreinigendes Organ hält und meint, dass es ausreiche, verschmutztes Geschirr einfach irgendwo in der Nähe der Spülmaschine abzustellen. Das passende Produkt für Sie: No Dish Food. Na gut, die Produkte gibt es schon: Kartoffelchips, Fertigkekse, Bier. Aber ab jetzt HEISSEN sie anders! Nur echt mit dem "No Dish Food"-Logo! Wenn Sie auf die geschirrlose Ernährung aus Tüten und Flaschen setzen, haben Sie gleich auch alle wichtigen Nährstoffgruppen abgedeckt (Fett, Salz, Zucker, Alkohol). Das Leben kann so einfach sein! Gewusst wie!