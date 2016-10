Pyjamas werden stadtfein Im Schlafanzug statt im Anzug ins Büro

Getty Images for Dolce & Gabbana

Aus dem Bett auf den Laufsteg: Der Schlafanzug ist in Mode - und so elegant wie nie.

Gefunden in Splendid

Oktober 2016



Das Magazin Splendid erscheint als Beilage des manager magazins.



Digitale Ausgabe

Gedruckte Ausgabe

manager magazin testen + Geschenk

Abo Oktober 2016Das Magazin Splendid erscheint als Beilage des manager magazins.

Außer Julian Schnabel konnte es sich lange niemand leisten, im Pyjama vor die Tür zu gehen. Der amerikanische Maler und Regisseur besucht seit Jahren im Schlafgewand sogar Galaveranstaltungen - als Künstler beweist er so seine Unangepasstheit an gesellschaftliche Normen und Dresscodes.

Schnabel wird sich wohl eine neue Uniform zulegen müssen. Denn der Schlafanzug erlebt eine Aufwertung wie vor ihm nur Sportkleidung. Das verdankt er seiner Bequemlichkeit, dem zunehmenden Trend zu Casual Mode - und Marc Jacobs. Der ehemalige Chefdesigner von Louis Vuitton trat 2013 am Ende seiner Show im Pariser Louvre im Pyjama auf den Laufsteg.

Bald darauf zeigten Dolce & Gabbana Morgenröcke in ihren Kollektionen, Pyjama-Looks folgten bei Gucci, Tod's oder Bally. Für die Frauen propagierten Labels wie Céline, Givenchy oder Calvin Klein sogenannte Slipdresses, also Kleider, die auch zum Negligé taugen.

Lesen Sie auch: Stil-Ratgeber "Overdressed oder underdressed?"

Nachtwäsche gehört nicht mehr allein in die Betten. Als sich im Januar auf der Männermodemesse "Pitti Uomo" in Florenz eine junge Generation von Schneidern vorstellte, demonstrierten nicht wenige von ihnen ihre Kunstfertigkeit an Pyjamas, die so fein geschnitten und erlesen hergestellt sind, dass sie problemlos auch tagsüber getragen werden können.

Maison Marcy aus Brüssel etwa hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schlafanzüge für rund um die Uhr zu fertigen, die elegant mit Mänteln samt Einstecktuch oder Hut kombiniert werden. Oder Otis Batterbee: Er hat Design an der renommierten Londoner Modeschule Central St. Martins studiert und verkauft nun bei Harrods Schlafmasken und -anzüge an Leute wie Bryan Ferry oder Prince Charles.

Die 33-jährige Designerin Anna Heinrichs aus München stellt mit ihrem Label Horror Vacui detailreiche Pyjamas aus ägyptischer Seide her, die sie in Florenz und auf dem Berliner Mode Salon während der Fashion Week präsentieren durfte. Wo sonst komplette Kollektionen zur Schau gestellt werden, zeigte sie nur Nachtwäsche. Nicht allein der Pyjama ist in der Mode angekommen, auch die Mode in Pyjamas. Luxuslabels wie Valentino, Versace, Stella McCartney oder Alexander McQueen bieten neuerdings eigene Linien für Night- oder Loungewear an. Das Londoner Kaufhaus Selfridges eröffnete jüngst auf 3500 Quadratmetern ein "Body Studio" für Wäsche und Bademode.

Lesen Sie auch: Warum Schlafen das neue Joggen ist

Die Verkäufe von Nachthemden und Pyjamas haben sich seit 2012 versechsfacht. Wer verstehen will, wieso, muss nur einmal knapp 600 Euro ausgeben für einen Schlafanzug von Olivia von Halle, in dem man sich nicht nur königlich bettet, sondern der sogar im verschlafenen Zustand Haltung verleiht. So beulenlos elegant mit Manschetten und abgestepptem Revers, so tailliert und seiden kommt er daher, dass die Familie beim Frühstück fragt, was man heute Besonderes vorhat.

Aber warum soll man so viel Geld ausgeben für ein Stück, das kaum jemand sieht? "Bei der Kleidung, die wir in Gesellschaft tragen, richten wir uns nach Regeln. Mode ist dann oft ein Statussymbol", sagt Heinrichs. "Daher finde ich die Frage spannend: Wie viel Luxus gönnen wir uns selbst? Der Pyjama ist das intimste und daher vielleicht auch ehrlichste Kleidungsstück."

Ausstellung "Undressed: A Brief History of Underwear", bis 12. März 2017, Victoria and Albert Museum, London, www.vam.ac.uk

Alle Artikel und Hintergründe zu Mode

Stil

Mehr manager magazin Zur Startseite