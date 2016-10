Stilblüte Warum die Bomberjacke wieder im Trend liegt

Pierre-Louis Mascia

Manche Trends kommen immer wieder. Dirk van Versendaal erklärt, warum. Diesmal: die Bomberjacke.

Gefunden in Splendid

Oktober 2016



Das Magazin Splendid erscheint als Beilage des manager magazins.



Digitale Ausgabe

Gedruckte Ausgabe

manager magazin testen + Geschenk

Abo Oktober 2016Das Magazin Splendid erscheint als Beilage des manager magazins.

Die Mode geht seltsame Wege - wie erklärt es sich sonst, dass ausgerechnet die Bomberjacke wieder Straßen und Kassen füllt? Wenn einem in den frühen 80ern auf deutschen Straßen ein grünstichiger Nylonblouson begegnete, gab's schnell was aufs Maul.

Bomberjacke zu Springerstiefeln und Glatze - das war die Ausgehuniform gewaltlüsterner Skinheads und anderer Rowdys, die sich ihr Outfit bei britischen Vorbildern abgeguckt hatten. In den 90ern tummelten sich die Nachfolger der englischen Feldjacke noch auf ostdeutschen Bahnhofsplätzen oder in den Stadionkurven der Hooligans - bei Modemachern dagegen war "the bomber" so tabu wie Wams oder Vatermörder.

Nur einer wollte das nicht länger hinnehmen: Raf Simons, ein junger Designer aus Belgien. Was kann die Bomberjacke dafür, dass Spinner sich so sauwohl in ihr fühlen? Simons lebte in Antwerpen und war genervt vom Anwachsen des rassistischen Vlaams Blok, dessen Anhänger die Nachbarschaft terrorisierten. Nachdem er bei der Präsentation seiner Winterkollektion 1996/97 Models in 60 Bomberjacken hatte aufmarschieren lassen, beschuldigte ihn die französische Presse, Teil einer faschistischen Jungendbewegung zu sein.

Simons war sauer: "Die Leute sollten ja genau dies fragen: Jacken von Neonazis - was soll das?", verteidigt sich der wichtigste Männermodedesigner der letzten 20 Jahre. "Ich konnte antworten: Die Jacke ist erst zum rechtsradikalen Stilelement geworden, seit die Skins sie dazu machten. Ich wollte ihnen dieses Kleidungsstück wegnehmen und in meine Welt zurückholen."

Dirk van Versendaal Martin Kunze

Sein Plan scheint, nach zwei Jahrzehnten, aufgegangen zu sein. Schützenhilfe leistete Schauspieler Ryan Gosling, der ein silbriges Blousonjäckchen 2011 im Thriller "Drive" so charmant proletenhaft trug, dass Stella McCartney und Balenciaga es als ansehnliches Stück auch für lammfromme Menschenfreunde wiederbelebten. Vor zwei Jahren trugen die Frauen, stets wagemutiger als die Herren, ihre Bomber zu Stiftrock oder Jogginghose.

In den Männerkollektionen von Simons oder Rick Owens, von Calvin Klein oder Diesel ist von der ursprünglichen Kastenform nicht mehr viel übrig geblieben, das einst billige Nylon wurde durch Hightech-Textilien ersetzt. Die Bomberjacke passt zum Hoodie wie zum Oberhemd, ins Stadion wie ins Büro. Wem das wiederum zu zivilisiert ist, der wird bei Giorgio Armani fündig: Eines seiner aktuellen Modelle kommt mit passendem Fallschirmrucksack.

Alle Artikel und Hintergründe zu Mode

Stil

Mehr manager magazin Zur Startseite