Hans-Georg Maaßen wird Staatssekretär Unter allen Maaßen

Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen: Der umstrittene Jurist wird nun Staatssekretär in Horst Seehofers Innenministerium

Mit Interviews kann man den großen Wurf landen, ein Thema abarbeiten oder grandios scheitern. Man kann Themen setzen oder Themen abschließen. Oder selbst zum Thema werden: Bei Hans-Georg Maaßen waren es drei kleine Zitate gegenüber der Bild, die ihm den Job als Chef des Verfassungsschutzes kosteten. Nun wird Maaßen zum Staatssekretär befördert: Für die SPD ist das Thema Maaßen noch nicht vorbei.

Tom Buschardt www.buschardt.de

Die Kollegen vom Springer Archiv waren so freundlich, mehrmals noch nachzusehen. Ja, diese dünnen Zeilen aus dem Archiv waren wirklich alles, was die Substanz des "Maaßen Interviews mit der BILD" vom 7. September bildete. Unter der Schlagzeile "Keine Informationen über Hetzjagden" auf Seite 2.

Wenn der Chef eines Geheimdienstes ein Interview gibt oder exklusiv etwas Zitierfäiges absondert, dann ist die sogenannte "Autorisierung" (eine letzte Freigabe der Zitate vor der Veröffentlichung) fester Bestandteil der Vereinbarung zwischen Medium und Gesprächspartner. Eine Besonderheit im Journalismus, die in Deutschland konsequent angewandt wird. Einen Rechtsanspruch auf Autorisierung gibt es für niemanden, wohl aber das Recht, korrekt zitiert zu werden. Es gibt also keinen Spielraum, anschließend mit der Ausrede zu kommen, man sei falsch verstanden worden (= Schuld haben die anderen) oder habe sich missverständlich ausgedrückt (= Schuld hat man selbst) oder man sei unscharf zitiert worden (= Schuld hat das Medium).

Nun musste Maaßen seinen Posten als Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz räumen - und wurde zugleich zum Staatssekretär befördert. Anlass für eine Analyse seiner drei Zitate - und ein Blick auf die Konsequenzen.

Zitat 1: "Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt. Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben"

Die Aussage müssten die Satiriker von extra3 oder der Heute Show nicht wirklich nachbearbeiten, bietet sie doch eine 1A-Steilvorlage. Dem Verfassungsschutz lagen (mal wieder?) keine belastbaren Beweise vor. Kein Wunder. Hatten wir beim NSU doch irgendwie auch. Und die Rolle der V-Leute des Verfassungsschutzes innerhalb der NPD waren auch nicht so der große Wurf während der NPD-Verbotsverfahren. Allerdings ist die Definition "Hetzjagden" für den Juristen Maaßen sicherlich eine andere, als für Presse, Politik und Öffentlichkeit. Dabei zeigt das sogenannte "Hase"-Video (eine Frau sagt im Hintergrund zu jemandem "Hase, du bleibst hier.") zwar Menschen, die mit ihrer Sozialkompetenz definitiv abgeschlossen haben und jemanden aggressiv zur Flucht zwingen - aber es zeigt auch nicht Horden von Menschen, die andere Volksgruppen mit Knüppeln verfolgen. Das soll keine Verharmlosung sein. Sehen Sie es sich selbst an und versuchen es OHNE die bereits gelesenen oder gehörten Kommentierungen wahrzunehmen.

Juristen zeichnen sich durch eine enorme Kompetenz aus, wenn sie emotional aufgeladene Sachverhalte emotionslos und juristisch bewerten sollen. Ist Maaßen hier ein Klassiker seiner Zunft widerfahren, die öffentliche Bedeutung einer Krisensituation angesichts der Perspektive auf juristische Sachverhalte völlig falsch einzuschätzen?

Ferner hält sich Maaßen - juristisch spitzfindig - die Hintertür offen, die ihm jetzt aber niemand mehr zugesteht: "keine belastbaren Informationen" - also lagen Informationen anderer Güteklasse vor? Und: Der Jurist mag Recht haben, wenn er die Auffassung vertritt, dass das "Hase"-Video alleine nicht den kompletten Beweis für Hetzjagden (Mehrzahl!) liefert - aber außer einem Juristen interessiert das niemanden in der Berichterstattung.

Die Krisenkommunikation ist voller Beispiele, wo Juristen eine vollkommen andere Wahrnehmung hatten, als alle anderen Beteiligten. Das mag für die sachliche Aufklärung der Wahrheit nützlich sein - bei dem richtigen Umgang mit der Wahrnehmung ist dies oft hinderlich. Hier steht "juristisch korrekt" dem "gefühlt korrekt" gegenüber. Deshalb muss es in Unternehmen beispielsweise stets zwei Ebenen geben, die zeitgleich in ihren jeweiligen Disziplinen arbeiten: Die Juristen UND die Öffentlichkeitsarbeit. Maaßen, als Chef des Verfassungsschutzes, versuchte sich hier zeitgleich in beidem. Das musste schief gehen.

Zitat 2: "Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist."

Wenn dem wirklich so sein sollte, dann sei den Mitarbeitern des Verfassungsschutzes ein kleiner Blick in die Mediathek des NDR empfohlen. Genau an diesem Video hat das Medienmagazin ZAPP in wenigen Minuten erläutert, wie einfach man das recherchieren kann, dass zumindest der Ort und die Zeit des Videos authentisch sind.

Es ist anzunehmen, dass der Verfassungsschutz besser ausgestattet ist, als der NDR. Allerdings mehren sich auch die sogenannten Deepfakes, wo man Videos extrem gut fälschen kann. Falls Maaßen Informationen darüber haben sollte, dass das Chemnitz-Video ein derartiges Deepfake wäre, könnte er sich und seine Behörde enorm profilieren. Hat er aber nicht. Eine derartige öffentliche Behauptung macht man nur dann, wenn man anschließend in der allgemeinen Aufmerksamkeit seine Fakten präsentiert und das Video als Fake entlarven kann. Dann sind die Fakten aber bereits vollständig vorhanden, BEVOR man solche Zitate streut.

Die Erkenntnis für uns: Die ARD-Gebührengelder sind in diesem Falle besser angelegt, als die Steuergelder für den Verfassungsschutz.

Zitat 3: "Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken."

Hier wird das Eis für Maaßen noch dünner. Zwar spricht der Jurist Maaßen von einer "vorsichtigen Bewertung" die er vornimmt, doch übersieht er hier unvorsichtigerweise das entscheidende Detail: Die Staatsanwaltschaft in Chemnitz ermittelt nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags. Das mag für die Öffentlichkeit keine Rolle spielen - aber einem Juristen wie Maaßen, dem man eine sehr präzise Arbeitsweise bescheinigt, passieren solche Falsch-Formulierungen nicht aus Nachlässigkeit. Erst Recht nicht, wenn die Zitate vor Veröffentlichung noch einmal von ihm - oder einem seiner Sprecher - autorisiert werden. Ferner sollte der Top-Jurist wissen, dass er mit bloßen Behauptungen nicht weit kommt, sondern in die Beweisaufnahme eintreten muss. Eine Behauptung aufzustellen und dann nicht liefern - das mag für Politiker ausreichen, die nach über den Wahlsonntag kommen wollen - für einen Geheimdienstchef ist das deutlich zu mager.

Schützt ein Verfassungsschutz-Präsident noch die Verfassung, wenn er droht zur Bruchstelle einer Großen Koalition zu werden? Der Jurist Maaßen würde jetzt vermutlich sagen: "Natürlich. Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun." Aber jeder Student der Kommunikationswissenschaften wird es besser wissen, wie die Zusammenhänge wirklich sind.

Der Abgang von Maaßen als Verfassungsschutz-Präsident war zwangsläufig

Für Maaßen war der Zug längst abgefahren, als es zum finalen Gespräch zwischen den Spitzenpolitikern der Regierung kam. Auf WDR 5 schaltete ich in ein bereits laufendes Portrait über Maaßen hinein - es hörte sich an wie ein Nachruf. War ihm etwas Ernstes zugestoßen? Nein. Nur das übliche Getöse nach einem unüberlegt autorisiertem Zitat.

Einen Verfassungsschutz-Präsidenten, der zur Belastungsprobe der Großen Koalition wird, den kann man - außer bei der CSU in Wahlkampfzeiten - derzeit nicht gebrauchen. Nun geht Maaßen also ins Ministerium seines Dienstherrn, Horst Seehofer (CSU). Als Staatssekretär. Da kommt es jetzt auf die persönliche Haltung an, ob man das als Aufstieg, Abstieg oder eine politische Hüpfburg bezeichnet.

Besser bezahlt ist Maaßens neuer Job auf jeden Fall, aber Staatssekretäre gibt es reichlich - jedoch nur einen Chef des Verfassungsschutzes.

