Seit einigen Wochen fällt der US-Dollar, und der Goldpreis steigt. Für Fans des Edelmetalls in der Euro-Zone bedeutet das: Sie schauen in die Röhre.

Selten befanden sich die Devisenmärkte so sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit wie derzeit. Der Fokus richtet sich dabei vor allem auf die Währungen vieler Schwellenländer, die erheblich unter Druck geraten sind: Die türkische Lira etwa verlor gegenüber dem Euro in diesem Jahr bereits 60 Prozent an Wert. Beim argentinischen Peso beträgt das Minus sogar etwa 100 Prozent.

Die Wertverluste beruhen in beiden Fällen vor allem auf den wirtschaftlichen Schieflagen der Länder, durch die das Vertrauen an den Finanzmärkten offenbar empfindlich gestört wurde. Sowohl die Türkei als auch Argentinien haben über die Jahre große Defizite in ihren Leistungsbilanzen aufgebaut sowie hohe Schulden, insbesondere im Ausland. Zudem ist in beiden Fällen - in Argentinien mehr, in der Türkei noch etwas weniger - die Inflation nahezu außer Kontrolle geraten, was die jeweiligen Notenbanken schon beinahe verzweifelt an der Zinsschraube drehen lässt.

Als weiterer Belastungsfaktor hinzu kommt die Zinspolitik der US-Notenbank, die auch anderen Schwellenländern zu schaffen macht: Die Zinserhöhungen der Fed haben in den vergangenen Monaten auf den Finanzmärkten viel Kapital in Richtung USA gelenkt - und weg von den Emerging Markets.

In der Folge sind sogar Währungen von Schwellenländern unter Druck geraten, die eigentlich wirtschaftlich gut dastehen. Bestes Beispiel ist Indien: Die Wirtschaft wächst mit Raten im hohen einstelligen Prozentbereich, auch die Leistungsbilanz des Landes ist eigentlich im Lot - doch die Rupie hat beispielsweise gegenüber dem Euro in diesem Jahr bereits mehr als 10 Prozent an Wert verloren.

Es gibt indes eine Wechselkursbewegung am internationalen Devisenmarkt, die angesichts des Trubels um Lira, Peso, Rupie und Co ein wenig unterzugehen scheint: Der US-Dollar, der während der ersten Monate des Jahres eine beträchtliche Stärke gezeigt hatte, befindet sich seit einigen Wochen etwa gegenüber dem Euro wieder merklich auf dem Rückzug. In dieser Woche etwa erreichte der Euro bei knapp 1,18 Dollar den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Das Plus gegenüber einem Tiefpunkt Mitte August beträgt bereits 3 Prozent.

Als Grund für das plötzliche Wiedererstarken der europäischen Währung gegenüber jener aus den USA nennen Beobachter unter anderem die zuletzt angeblich schwindende Sorge um die Schwellenländer sowie um die wirtschaftlichen Folgen eines weltweiten Handelsstreits. Beides führe zunehmend zu einer Umschichtung von Geldern von Dollar in Euro, heißt es am Finanzmarkt.