Luxus-Großuhren von Erwin Sattler Der gigantisch große Uhren-Tick

Die Großuhren-Manufaktur Erwin Sattler fertigt extrem genaue Wand-, Tisch- und Standuhren - auf Wunsch mit eingebautem Tresor. Kunden sind Yachtbesitzer, Topmanager oder Luxusmarken wie Montblanc.

Acht Meter in der Länge misst das Pendel, das über dem Eingang des Firmengebäudes von Erwin Sattler in Gräfelfing bei München schwingt. Es gehört zur größten Präzisionsuhr der Welt und wurde von den 32 Mitarbeitern der Manufaktur hergestellt, die sonst Großuhren für Wempe, Uhrenbeweger für IWC oder Sondermodelle für Montblanc fertigt.

Im Werk erinnert wenig an Uhrmacherei: Drehbänke und Fräsen, Messingplatten groß wie Türen, Stahlblöcke dick wie Mauersteine.

"Bei uns ist alles massiv", sagt Richard Müller, 58, der mit Stephanie Sattler-Rick, 50, der Tochter des Gründers, die Firma führt. In mehr als 30 Länder verkauft das Unternehmen seine Uhren, so Müller, oft an Sammler.

"Das sind Familienstücke, die über Generationen weitergegeben werden."

