Für alle Eiligen: Hier geht es direkt zum Quiz!

Der Streit zwischen Amazon-Chef Jeff Bezos und dem Donald-Trump-freundlichen "National Enquirer" gehörte zu den großen Aufregerthemen der Woche. In einem langen Blog-Artikel hatte Bezos das Medium angegriffen, ein Kettenhund der Regierung in Washington zu sein - und gleichzeitig detaillierte Einblicke in die schlüpfrigen SMS und Bilder gewährt, die der "Enquirer" von Bezos' Affäre mit Lauren Sanchez gesammelt haben will.

Auch andere aktuelle Konflikte wurden von martialischer Rhetorik geprägt - Italiens Stress mit Frankreich, Großbritanniens Brexit-Morast oder auch Peter Altmaiers Suche nach (inter-)nationalen Champions. Blicken Sie noch durch? Oder schaffen wir es, Ihnen einige falsch zugeordnete Zitate unterzumogeln? Machen Sie hier den mm-Test: Wer hat's gesagt?