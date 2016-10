Geld ausgeben mit Helen Barbour "Ich hasse es, in High Heels herumzustaksen"

Helen Barbour: "Zum Glück bin ich selten auf Festen, für die ich High Heels tragen müsste"

Helen Barbour führt in fünfter Generation die britische Traditionsfirma für Wachsjacken - gemeinsam mit ihrer Mutter. Die 50-Jährige über Töpfern, Teneriffa und High Heels.

Meine Leidenschaft ist das Töpfern. Wenn ich nicht arbeite oder reise, versuche ich mich in meinem Studio zu Hause an neuen Gefäßen. Ich liebe es, etwas mit den Händen zu formen und zu sehen, wie sich Vasen oder Schalen entwickeln. Ich besitze eine Sammlung mit Keramiken aus den 50er. 60er und 70er Jahren, vor allem Kaffeekannen der britischen Manufaktur J. & G. Meakin. Schöne Stücke sind selten geworden, die Firma gibt es leider nicht mehr.

Seit drei Jahren besuche ich Kurse im Art College meiner Heimatstadt Newcastle, dort lerne ich, mit Metall, Holz und Keramik noch kreativer umzugehen. Einen Textilkurs belege ich demnächst auch noch, Stoffe haben mich ja immer schon interessiert.

Wenn ich mal ein Wochenende frei habe, schlafe ich aus, lese Zeitung und spaziere mit meinen drei Hunden zum Jesmond Dene in Newcastle, einem wunderschönen Park mit kleinem Zoo und einem Café - mitten in der Stadt. In den Ferien fahre ich am liebsten nach Teneriffa, die Insel ist meine zweite Heimat geworden. Meine Mutter hatte dort schon ein Apartment, jede Ferien habe ich dort verbracht. Als meine Kinder klein waren, sind wir immer im Hotel Bahia Del Duque abgestiegen.

Heute wohne ich dort mit meinen Freundinnen. Wir gehen dann gern ins italienische Restaurant Bianco in Playa de las Americas. Manchmal fliegen wir auch nach Mallorca und trinken abends Cocktails in dem verwunschenen Hinterhof der Bar Abaco in Palma.

Ich bin viel unterwegs und muss immer was zu tun haben, sonst wird mir langweilig. Ich engagiere mich wohltätig, besuche jedes Jahr die Jagd des Prince's Trust, auch wenn ich selbst keine sonderlich gute Schützin bin. Bei den Charity-Events, die Barbour unterstützt, bin ich natürlich ebenfalls dabei, besuche Organisationen und Menschen, die von unserer Stiftung Spenden erhalten. Sobald ich in ein Tierheim komme, bricht es mir jedes Mal fast das Herz - ich bin ja jetzt in einem Alter, in dem ich öfter Bilder von meinen Hunden und Katzen herumzeige als von meinen Kindern.

Glücklicherweise bin ich nicht oft zu schicken Festen eingeladen. Ich hasse es, in High Heels herumzustaksen. Meine Jimmy Choo sind zwar die tollsten Schuhe im Schrank, aber am liebsten trage ich Jeans, Boots und eine meiner 50 Barbour-Jacken. Fast wie die Queen. Manchmal kaufe ich online bei Desigual ein, deren Kleider sind so schön bunt. Wenn mir im Supermarkt ein T-Shirt gefällt, nehme ich das aber auch mit. Es muss nicht immer Marke sein.

